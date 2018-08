Así fue el delirante viaje en bus que triunfa en Twitter

Una experiencia muy desagradable que puede serlo más todavía si no se respeta el código no escrito del cliente habitual del más incómodo de los transportes públicos, una regla de oro que nunca se debe quebrantar: si siguen quedando asientos libres, nunca debéis sentaros al lado de un desconocido. Si lo hacéis, seréis “el loco” del autobús, según sq.

Es la conclusión a la que llegó Esther Kim, una investigadora de la Universidad de Yale que recorrió miles de kilómetros en autobuses de Estados Unidos para examinar el comportamiento de los viajeros.

Pero no es el único motivo por el cual un largo viaje en autobús puede ser toda una aventura. Y si no, que se lo digan a los pasajeros del vehículo que hacía el trayecto Algeciras-Madrid el pasado lunes 27 de agosto.

Al ser un servicio de refuerzo, ya que en esta época del año hay mucha gente que realiza esta ruta de más de 600 kilómetros, y no tener cuarto de baño, el conductor se vio obligado a hacer una parada no programada para que los pasajeros pudieran hacer sus necesidades. Sin embargo, dos no volvieron y se quedaron en tierra…

El hilo que ha publicado en Twitter uno de los pasajeros no finaliza ahí, sino que continúa con otro de los viajeros fingiendo un infarto… e incluso con la intervención de la Policía. Pasen y vean:

Vale, acabamos de pasar delante de él



ME ESTOY DESCOJONANDO pic.twitter.com/ybGHjlAZoP — Jose Arroyo❎ (@JotArroyo) 27 de agosto de 2018

Y eso es todo, ahora me queda coger el cercanías hasta Fuenlabrada y se ha averiado el tren, pero eso ya, es otra historia... pic.twitter.com/ZX5rAnE2Ul — Jose Arroyo❎ (@JotArroyo) 27 de agosto de 2018

