¿Sabías que en los Tesla Center que tienen supercargadores puedes entrar y quedarte a dormir?

Cada cierto tiempo, las actualizaciones de los Tesla llegan con un huevo de Pascua, es decir, una función adicional más o menos escondida y con cierto grado de humor. Puede ser la sustitución de tu Tesla en la pantalla por el Lotus Esprit anfibio de James Bond o el mapa de Google Earth cambiado por el de Marte. Sin embargo, hay una funcionalidad que algunos dueños de Tesla quizá no conocían: el “alojamiento” gratis.

Bueno, lo de alojamiento es mucho decir, pero sí te puede sacar de un apuro, como le ha ocurrido al famoso Alex Roy, de The Drive, según motorpasión.

Alex Roy, como muchos periodistas estadounidenses estuvo presente en la Monterey Car Week, evento en el que se celebra el Concurso de Elegancia de Pebble Beach. Al otro lado del charco, la Monterey Car Week es como el Festival of Speed y el Revival de Goodwood todo en uno. Y a lo bestia. Porque allí, ya se sabe, todo es siempre más grande. Sin embargo, como en muchos de estos eventos o incluso Salones del Auto (no, no estoy mirado hacia Ginebra para nada...), conseguir alojamiento asequible y cerca es casi misión imposible.

Roy tiene fama de ser uno de los mayores críticos de Tesla, pero eso nunca le ha impedido realizar numerosos raod-trips y pruebas diversas de los diferentes Tesla. De hecho, en 2016, se fue a la Monterey Car Week con un Tesla Model S 90D. Así que buscar alojamiento cerca de Monterey y que tuviese cargadores rápidos o Supercargadores cerca fue complicado.

