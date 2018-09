¿Sabes por qué McLaren no ofrecerá un deportivo 100% eléctrico?

En McLaren están dispuestos a crear un coche superdeportivo 100% eléctrico, pero aún están lejos de conseguirlo, o al menos eso parece teniendo en cuenta las aspiraciones de sus mandatarios. Mike Flewitt (CEO de McLaren) tiene muy claro que la tecnología de baterías disponible en la actualidad no es suficiente.

"Probablemente las baterías no puedan dar las prestaciones que necesitamos en McLaren hasta 2025", ha asegurado el mandatario británico, apuntando a un desarrollo insuficiente ya no en cuestiones de potencia, sino de durabilidad. Las baterías actuales no son capaces de aguantar un uso intenso en circuito, según motorpasión.

"Nos hemos propuesto que nuestro coche debe soportar media hora de conducción a ritmo de circuito", subrayó el directivo a lo que añadió que "debe soportarlo sin recargas y que cuando haya que recargar las baterías pueda hacerlo en un máximo de 30 minutos".

Marcas como Rimac con el Concept_One y más recientemente con el C_Two de 1.940 CV o Nio con su EP9 ha conseguido crear superdeportivos con motorización 100% eléctrica, consiguiendo incluso en el caso del modelo chino temporalmente el récord al vehículo de producción más rápido en Nürburgring, ahora en posesión del Lamborghini Aventador SVJ.

