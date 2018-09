Koenigsegg está picado: El Tesla Roadster de segunda generación es el coche más rápido del mundo

A Christian von Koenigsegg, CEO de Koenigsegg, no le hizo demasiada gracia que Tesla anunciara las prestaciones de la segunda generación del Roadster. En declaraciones recogidas por Top Gear durante Pebble Beach, el CEO de la compañía sueca ha expresado su preocupación cuando se conocieron las capacidades del roadster eléctrico: "Pensamos, 'esto no está bien'. Nos preguntamos si era posible, y sí, es posible. Entonces pensamos, 'Ok, ¿cómo abordamos esto? Es embarazoso".

Cuando el jefe de Koenigsegg conoció que el Tesla Roadster promete el 0-100 en 1,9 segundos, tiene 10.000 Nm de par, 1.000 km de autonomía y una velocidad punta de 400 km/h, se le vino su mundo de hypercars un poco abajo, según motorpasion.

Lo asumió como una provocación, un reto y una aceleración que describió como "frustrante" que les sirvió sin embargo para darse cuenta de que solo están "arañando la superficie" respecto al potencial que Koenigsegg puede alcanzar.

VIDEO DESTACADO: Coche eléctrico: Tesla Roadster