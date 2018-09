Ana Rosa Quintana confiesa que los cacos le robaron el coche un día después de comprarlo

Le piuede pasar a cualquier, pero le pasó a Ana Rosa Quintana.

La presentadora volvió este 10 de septiembre de 2018 a su plató de Telecinco, donde este martes lamentaba en directo la muerte de una amiga, la mujer del periodista Raúl del Pozo.

La 'reina de las mañanas' contó en el mismo programa cómo había sido víctima de un robo.

"¿Alguna vez te han robado el coche?", preguntó Joaquín Prat antes de dar paso a un reportaje.

"Sí, nuevo", confesó Quintana, lo que aparentemente causó una gran sorpresa en su subalterno.

"No me llegué a dar un paseo. Según salió del concesionario, lo aparcamos en la puerta de casa y a la mañana siguiente no estaba".