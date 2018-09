Así es la moto de BMW que se conduce sola

La compañía BMW ha presentado el prototipo de una moto no tripulada capaz de realizar maniobras y frenar sin un hombre al volante. La moto no se producirá en masa, pero con su ayuda, los ingenieros planean desarrollar sistemas de asistencia para los motociclistas, informa The Verge





El desarrollo de vehículos no tripulados se concentra principalmente en autos, así como en el transporte de mercancías. A pesar de que los vehículos no tripulados solo existen en forma de prototipos y no se usan en la vida cotidiana, las tecnologías que se obtienen durante su desarrollo ya están siendo utilizadas por los fabricantes de automóviles, como los sistemas activos de asistencia al conductor. Por ejemplo, con su ayuda, el automóvil puede detectar una diferencia de velocidad peligrosa entre sí y el obstáculo que tiene delante y aplicar de forma independiente el frenado de emergencia.

Los ingenieros de la división de BMW Motorrad también crearon un prototipo de una moto no tripulada con el fin de desarrollar tecnología para la asistencia activa al conductor, según María Cervantes en N+1.





Dado que los desarrolladores no se enfrentaron a la tarea de crear un modelo en serie a escala real, tomaron como base la moto R1200GS. La compañía no revela qué conjunto de sensores utilizó para rastrear la situación del tráfico, pero se puede ver en el video que los ingenieros no usaron los lidars que se usan en la mayoría de los prototipos de vehículos no tripulados.





BMW demostró que la moto puede arrancar desde su posición, maniobrar e inclinarse en las esquinas. La compañía ha declarado que no va a producir una moto no tripulada en base a este prototipo. En cambio, los ingenieros planean crear sistemas que rastrearán el movimiento de una moto y que intervendrán en caso de una situación peligrosa.





El año pasado, Honda presentó el prototipo de una moto no tripulada , que utiliza un sistema de equilibrio automático que se activa a velocidades de menos de 5 kilómetros por hora y gira el volante de forma independiente para mantener la motocicleta en posición vertical.



