El “super poder” de Carlos Sainz con los accidentes: «Nunca me ha pasado nada»

Carlos Sainz detalló y contó en Mi casa es la tuya anécdotas de sus logros profesionales, pero también narró algunos de los momentos más duros que vivió a lo largo de su carrera, como el famoso «trata de arrancarlo» de Luis Moya cuando tuvo que abandonar la competición a escasos metros de la meta: «Fue una situación dura, porque nos quedaban 300 metros para llegar a la meta del último rally del mundial». «Yo he tenido una gran suerte, porque he sufrido 12 ó 15 accidentes graves y nunca me ha pasado nada», aseguró el piloto.

Desveló cómo es su rutina de preparación antes de una competición y habló de situaciones curiosas ocurridas en el interior de su coche durante las carreras. Por su parte, Bertín confesó que estuvo a punto de aventurarse en los rallyes y e incluso de correr un Dakar como copiloto. «Para el Dakar no puedes entrenar porque no puedes pasar por el recorrido antes», explicó el veterano piloto, «antes de ir yo paso un mes durmiendo en una tienda de campaña que regula la cantidad de oxígeno para ir acostumbrándome a las condiciones», según recoge ABC.

Sainz habló en Mi casa es la tuya también de la carrera de su hijo Carlos, presente en el programa, y cómo ha sido su lucha por ser piloto de Fórmula 1 y superar los obstáculos que le ha supuesto ser su hijo. «Cuando él tenía 15 ó 16 años fue el momento más relacionado de la relación, pero luego llegamos a un acuerdo. Yo llevaba dos gorras distintas, una de padre y otra de mánager, y así nos entendíamos mucho mejor».

Carlos preparó en Mi casa es la tuya su plato estrella, espaguetis ‘Matador’, y los tres disfrutaron en un divertido almuerzo en el que Moya compartió numerosas anécdotas vividas durante las competiciones.

