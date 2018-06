¿Qué te sale más barato, el taxi, Uber o Cabify?

Es una elección difícil porque esta depende de muchos factores.

Para arrojar un poco de claridad, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio en el que analiza los servicios de taxi, Uber y Cabify.

Taxi para distancias cortas, Uber y Cabify para medias y largas

Después de realizar más de 170 viajes en taxi y servicios de alquiler con conductor (VTC), en provincias como Barcelona, Madrid, Bilbao o Málaga, la OCU ha llegado a la conclusión que el taxi es el que más interesa para los trayectos cortos, sobre todo por debajo de dos kilómetros, mientras que para los medios y largos, los coches de Uber y Cabify. Salvo en Málaga y Valencia donde el taxi fue más barato.

En la comparativa realizada por la OCU se destaca también la diferencia de precio al coger un taxi o un VTC para ir al aeropuerto. Elegir Uber y Cabify supone un ahorro de cinco euros con respecto al taxi. No obstante, la organización subraya que su estudio no ha realizado un análisis exhaustivo de comparación de precios.

¿Qué flota es más limpia taxi, Uber o Cabify?

Cuando subimos a un medio de transporte esperamos que este esté lo más limpio posible, nos da mayor confort y bienestar durante el viaje. En esto también se ha fijado el estudio de la OCU y, aunque el estudio indica que en la mayoría de los casos los tres servicios están limpios y ordenados, son los coches de Uber y Cabify los que presentan mayor regularidad. En este aspecto, los taxis de Sevilla, Palma de Mallorca y Zaragoza son los que manifiestan alguna deficiencia en la limpieza.

Por otro lado, la organización señala que tanto la vestimenta y la higiene, así como el saludo y el trato de los conductores de VTC son impecables, pero que entre los taxistas es más común el desaliño, pese a que no es la norma. A su vez, destaca el abuso de elementos personales en taxis frente al aspecto neutro de los vehículos de alquiler con conductor.

A la hora de elegir la ruta, ¿qué servicio es más fiable?

En lo que respecta al itinerario, el estudio afirma que el 64% de los conductores optó por tomar la ruta que propone Google Maps, mientras que un 18% utilizó una alternativa igual o más corta. En el 18% restante, hubo un tercio de casos más o menos errados, y algunos muy errados.

Se recuerda desde la OCU que los taxistas deben preguntar al cliente la ruta de preferencia y, si no la tiene, elegir la más rápida, pero esto no es así. El organismo denuncia que en la práctica un 95% de los taxistas no pregunta.

A la hora de pagar, en el caso de los taxis, la asociación se encontró con algunos sin datáfono en Málaga o con este estropeado en Madrid, pese a que en las dos ciudades es obligatorio llevarlo, al igual que en Barcelona.