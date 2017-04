15 cristianos asesinados en un atentado islámico contra una iglesia copta de Egipto

Al menos 15 personas han muerto y 42 han resultado heridas a consecuencia de una explosión registrada este 9 de abril de 2017 cerca de la iglesia copta de San Jorge, en la localidad egipcia de Tanta, a 120 kilómetros al norte de El Cairo, según ha confirmado el gobernador de Gharbiya, Ahmed Deif Saqr, al diario egipcio Al Ahram.

El atentado se ha producido justo antes del inicio de las celebraciones del Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa.

BREAKING UPDATE: Death toll rises to 21 in bombing of church in Tanta City, 90km north of Cairo pic.twitter.com/HV3PNln9K6 (@SkyNewsArabia_B)