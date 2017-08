Liberan a Stephen McGown, el sudafricano secuestrado por Al Qaeda hace seis años

Stephen McGown, un ciudadano sudafricano que permanecía secuestrado en Malí por milicianos de Al Qaeda desde hace seis años, ha sido liberado este 3 de agosto de 2017.

McGown fue secuestrado junto a otras dos personas por milicianos de Al Qaeda cuando se encontraba en Tombuctú, en el norte de Malí, en noviembre de 2011. Otro de los secuestrados, Johan Gustafsson, fue liberado en junio de 2017, lo que hizo aumentar las esperanzas de que McGown fuera liberado.

El tercer rehén, el holandés Sjaak Rijke, fue liberado en abril de 2015 en una operación de las fuerzas especiales galas. Su mujer logró escaparse del secuestro. Un ciudadano alemán que intentó resistirse al rapto murió a manos de los secuestradores.

Durante los seis años de cautiverio se han difundido numerosos vídeos en los que McGown pedía la ayuda del Gobierno sudafricano para conseguir su liberación. La organización no gubernamental Gift of the Givers intentó en varias ocasiones negociar con el grupo terrorista Al Qaeda para que fuera liberado.

En junio de 2017 apareció un nuevo vídeo, de 16 minutos de duración, en el que salí McGown junto a otros cinco rehenes extranjeros custodiados por milicianos del grupo Nusrat al Islam wal Muslimeen (Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes), según informa la agencia de seguimiento antiterrorista SITE.

Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) forma parte de los grupos terroristas yihadistas que en 2012 se hicieron con el control del norte de Malí hasta que fueron expulsados por la operación militar lanzada por las Fuerzas Armadas galas en enero de 2013.