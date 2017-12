"Mutilados y asados vivos": El destino de los esclavos nigerianos vendidos en Libia

"Capturados, mutilados y cocinados".

Así resumió Femi Fani-Kayode, exministro de Cultura de Nigeria, el destino final de los esclavos nigerianos que son traficados en Libia (Harun Ahmed: "Fui vendido 3 veces a traficantes de esclavos antes de llegar a Europa").

Fani-Kayode lamenta y denuncia la difícil situación de los africanos subsaharianos que llegan a la costa mediterránea con la esperanza de llevar una vida mejor en Europa, pero que son capturados y tratados como esclavos, informa el portal International Business Times.

If world leaders turn their back on the torturous slavery in Libya they turn their back on the whole of humanity. Nothing is more important. #LibyaSlaveTrade #Lybia pic.twitter.com/0icOf6arRh pic.twitter.com/4qSZL9pm3J

El pasado mes de julio, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advirtió que migrantes eran vendidos en los mercados públicos de esclavos de Libia.

Al menos, 20.000 fueron capturados por bandas criminales y llevados a centros de detención.

