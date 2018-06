Mueren ahogados más de un centenar de migrantes al naufragar su embarcación frente a Libia

Alrededor de un centenar de personas han desaparecido en aguas del Mediterráneo central al naufragar el bote neumático con la que trataban de viajar Europa desde la playas de Libia, informó hoy a Efe la Guardia Costera local.

Según la fuente, el naufragio se produjo anoche a unas 25 millas náuticas de la ciudad de Qarabuli, lugar de partida de la embarcación, al parecer a causa de un incendio que se desató después de que produjera un fallo en el motor.

"En el bote navegan unas 120 personas. La mayoría de nacionalidad subsahariana, pero también marroquíes y yemeníes. Hasta el momento se han recuperado los cadáveres de tres bebés", detalló.

"Otras 16 personas fueron rescatas con vida. Todas ellas son hombres jóvenes que han sido trasladados a un centro de detención en la zona de Al Hamdiya", a unos 25 kilómetros al este de Trípoli, donde son tratados de diversas heridas, explicó.

Arrivals by sea to EU:



2014: 247.263

2015: 1.070.625

2016: 360.329

2017: 172.362

2018 (until 24/06): 42.845



Total EU population: 500 million.



This is not a migration crisis, rather a humanitarian one: more than 16.000 migrants have died or gone missing at sea since 2014.