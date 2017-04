El 'amigo' de Maduro se niega a admitir que Leopoldo López es "un preso político"

Fue tal el desaguisado que todavía no hemos sido capaces de valorar con exactitud la desastrosa herencia que dejó José Luis Rodríguez Zapatero.

Desde las facturas sin pagar guardadas en el cajón a las primas a las renovables, pasando por asuntos muchos más graves como la idea de España como concepto 'discutido y discutible' o la revitalización del sectarismo guerracivilista, casi todo lo que hizo o intentó el expresidente socialista sigue emponzoñando la sociedad española.

Es Zapatero como el mítico pato patagónico: pisada que da, cagada que deja. Aquí y fuera.

El ocho años presidente del Gobierno fue entrevistado este domingo 2 de abril de 2017 por la periodista Ana Pastor en el programa 'El Objetivo' de LaSexta y se lució a propósito del chavismo, sus verdugos y su papel de mediador no deseado en el entuerto:

"Yo hago esto por compromiso, por cuando te llaman para arreglar un conflicto, para buscar la paz, la tolerancia y los derechos humanos, y me puede costar un desgaste, pero yo a los compromisos por la paz nunca digo que no. No estoy cobrando, en absoluto, y me está llevando muchas horas de mi vida".