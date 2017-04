El líder opositor venezolano Capriles denuncia que ha sido inhabilitado por el Gorila Rojo Maduro para 15 años

El dirigente opositor y excandidato presidencial venezolano Henrique Capriles Radonski denunció este viernes que fue inhabilitado durante 15 años.

"Urgente: Informo al país y la opinión pública internacional que se me está notificando en este momento de una inhabilitación por 15 años", afirmó Capriles en un mensaje en su cuenta de Twitter.

La inhabilitación es una sanción que suele aplicar la Contraloría General de la República (CGR) de Venezuela para castigar la comisión de algún tipo de irregularidad administrativa y que impide el ejercicio de cargos públicos.

Durante la última década, varios líderes políticos de oposición han sido sometidos a este tipo de sanciones, incluido el ex alcalde de Chacao y líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López.

De acuerdo con el gobierno, estas sanciones forman parte de los esfuerzos para combatir la corrupción.

La oposición, por su parte, afirma que se trata de un mecanismo del oficialismo para dejar fuera de juego político a dirigentes opositores con alta popularidad.

Capriles, quien compitió por la presidencia de Venezuela en 2012 contra el entonces mandatario Hugo Chávez y en 2013 contra el actual presidente, Nicolás Maduro, es en la actualidad gobernador del estado de Miranda.

"A mis queridos y respetados compañeros de trabajo, sigo acá y siendo su Gobernador, llegamos con el voto del Pueblo y solo el Pueblo decide", adelantó.



Razones

Aún se desconoce cuál es el motivo que habría llevado a la CGR a sancionar a Capriles.

"Todo forma parte del paquete del autogolpe", dijo el opositor en referencia a una serie de medidas tomadas por los poderes públicos que la oposición ha considerado que constituyen una ruptura del orden democrático.

El oficialismo, por su parte, acusa a la oposición de pretender derrocar al gobierno y de azuzar la violencia.

Manifestación

Para este sábado, la oposición venezolana tiene convocada una manifestación callejera en contra del gobierno de Maduro, al que acusan de haber instaurado una dictadura en el país.

"Más que ayer, más que hoy, mañana sobran las razones para movilizarnos en todo el país contra el autogolpe! Vamos Venezuela", afirmó Capriles.

"El único inhabilitado en este país eres tu @nicolasmaduro Tú y la narco corrupta cúpula que te acompaña!", señaló a través de mensajes a través de su cuenta verificada de Twitter.

La protesta convocada para este sábado es la tercera manifestación callejera realizada durante esta semana por la oposición, después de que la semana pasada el Tribunal Supremo de Justicia asumió temporalmente las funciones de la Asamblea Nacional (AN), a la que acusa de estar en situación de desacato.

La sentencia fue cuestionada por la oposición y por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien señaló que alteraba el orden constitucional del país.

Ante esa situación, Maduro convocó a una reunión del Consejo de Defensa Nacional para resolver lo que catalogó de "impase" entre e Tribunal Supremo y la Fiscalía.

Tras esa reunión, realizada el viernes por la noche, el Tribunal Supremo suprimió dos disposiciones de sus sentencias sobre la Asamblea Nacional: una mediante la cual asumía todas sus competencias y otra con la que eliminaba la inmunidad parlamentaria.

Esta rectificación, sin embargo, no sirvió para aplacar los ánimos de la oposición que señala que el "golpe de Estado" que supuestamente ha dado el oficialismo no se concreta a esas dos disposiciones. sino que se configura a lo largo de medio centenar de sentencias que, en la práctica, han anulado las decisiones de la AN.

Venezuela vive un conflicto de poderes desde que en diciembre de 2015 la oposición recuperó el control del Parlamento por primera vez desde 1999.

Este artículo fue publicado originalmente en BBC Mundo. Leer más