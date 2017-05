El opositor Capriles asegura que en Venezuela hay 'ruido de sables'

El gobernador Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial, en 2012 con Hugo Chávez y en 2013 con Nicolás Maduro, ha hecho unas graves denuncias sobre la situación militar, afirmando que «hay ruido de sables» y un peligroso ambiente prebélico en Venezuela, que los militantes del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) «llaman a prepararse para la guerra». Añade Ludmila Vinogradoff en 'ABC' este 10 de mayo de 2017 que el primer vicepresidente del Psuv ha sostenido que Capriles busca con estas afirmaciones es «darse ánimo», ya que a su juicio los opositores están «cada día más disminuidos en las calles». Durante la marcha convocada por la Unidad Democrática para rechazar el proyecto de la constituyente de Maduro este lunes para el Ministerio de Educación, Capriles ha denunciado que los chavistas hayan hecho un llamamiento para alistar a sus militantes para la «defensa de la patria». En concreto, se ha referido a que un diputado del PSUV dijo que «van a preparar para la guerra a su militancia. Que el mundo vea quienes queremos elecciones y quienes están buscando evitar que el pueblo se exprese, y pretenden seguirse imponiendo a la fuerza. Ya se quitaron cualquier careta democrática». Capriles ha exhortado a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, a tomar acciones en caso de que se presente la anunciada preparación para la guerra. «La Fiscalía y los tribunales tienen que actuar». En este sentido, ha resaltado que los enjuiciamientos en tribunales militares a manifestantes en los estados Zulia, Carabobo y Falcón, son acciones que violan los tratados internacionales y del propio texto constitucional. Al hilo de lo anterior, el gobernador de Miranda ha subrayado que eso se hace en las dictaduras más atroces: «Ya hemos informado a la Organización de Nacionales Unidas (ONU), a la Organización de Estados Americanos (OEA), y a los gobiernos democráticos de la región». Por su parte, el primer vicepresidente del oficialista Partido Socilista Unido de Venezuela (Psuv) Diosdado Cabello cree que Capriles «no tiene ni la más mínima idea de lo que ocurre en un cuartel, no tiene la más mínima idea de cómo piensa un soldado». Además, en esta línea, cree que las afirmaciones de Caprieles son «mentira» y que lo que buscan con ello la oposición es «darse ánimos» porque, en su opinión, los opositores están «cada día más disminuidos en la calle». Inhabilitaciones y pruebas de adhesión Con respecto a la inhabilitación del gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, por un periodo de 15 años, Capriles ha añadido que tal fallo demuestra que en Venezuela «hay una dictadura», por lo que llamó al pueblo venezolano a luchar por la restitución de las garantías democráticas. También se ha ratificado en que hay más de 80 oficiales de la promoción de 2012, la mayoría del Ejército, que han sido sancionados por expresar su descontento. Aclaró que no todos están presos principalmente en la cárcel militar de Ramo Verde: «Y hay más de mil militares que están pidiendo la baja, que quieren irse de la Fuerza Armada, que están descontentos con lo que está sucediendo, y no se les da la baja». En este sentido, ha matizado que no se está llamando a la sublevación militar sino a que se cumpla la constitución. En esta línea, ha afirmado que también tiene informaciones que apuntan que los generales responsables de las regiones de defensa integral (Redi) se han visto obligados a grabar un vídeo con su adhesión al presidente Nicolás Maduro. También ha apuntado que el ministro del Interior, Néstor Reverol y la ministra de Prisiones, Iris Varela, han usado presos menores de edad del Retén de Maracaibo, estado de Zulia, como grupos de choque para generar miedo en la población. Capriles también ha denunciado que 780 personas detenidas en Carabobo por protestar han sido sometidos a tribunales militares, lo que viola la Constitución. «En defensa de la Constitución» El gobernador de Miranda se ha reafirmado en la oposición al proyecto constitucional de Maduro: «Conformemos un frente en defensa de la Constitución. Invito a todo el que votó por Chávez para que se incorpore en defensa de la Carta Magna. Esa Constitución tiene plena vigencia, todos la aceptamos y tenemos que defenderla». El tirano venezolano ha vuelto arremeter contra la forma de elección de los parlamentarios que deberían elaborar la nueva ley fundamental. En esta línea ha alertado de que si el gobierno «sigue con la locura» de avanzar en esa propuesta, Venezuela sería ingobernable, debido a que habría dos constituciones: la de Maduro y la de 1999 acatada por la gran mayoría de los venezolanos. Capriles ha vuelto a exponer las exigencias de la oposición: abrir un canal de ayuda humanitaria, elecciones, libertad de los presos políticos y cese de las inhabilitaciones, reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional y desarme de los grupos paramilitares.