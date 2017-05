Gabriela Zapata, ex novia del ex presidente Evo Morales, condenada a 10 años de cárcel

Ha sido dejar el sillón y que empiecen a salirle cosas. Por el momento, él se mantiene incómule, pero tal y como funciona Bolivia, terminarán por empitonarlo.

La ex pareja del ex presidente boliviano ha sido condenada a 10 años de cárcel, acusada de la comisión de seis delitos, que son legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictiva, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso de bienes y servicios públicos.

Gabriela Zapata (31) recibió con lágrimas la lectura de la sentencia, en una actitud que contrasta con las risas y burlas que había exhibido a lo largo de todo el proceso judicial, que se extendió un año y tres meses. Durante el mismo, la ex gerente comercial de la empresa china CAMC proclamó su inocencia en varias ocasiones.

La pena impuesta a Zapata pone fin a un asunto que se inició en febrero de 2017, cuando el periodista Carlos Valverde denunció que la ex del presidente logró contratos públicos a dedo a favor de la citada empresa CAMC por valor de 566 millones de dólares gracias a sus influencias con Evo Morales (57), con quien salió desde 2005 a 2007.

De acuerdo con el fallo judicial, Gabriela deberá cumplir su condena en la prisión de máxima seguridad para mujeres de Miraflores, en La Paz. Allí se encuentra detenida preventivamente desde el 24 de marzo.

Pero los problemas de la ex novia de Evo con la justicia no terminan ahí. El caso del supuesto hijo que tuvo con el ex mandatario de Bolivia también será llevado a los tribunales. El nacimiento del bebé, en 2007, fue reconocido por el presidente, que también reveló que falleció poco después. Zapata, sin embargo, aseguró que seguía vivo y tenía 10 años.

Antes de admitir que el pequeño no existía, Gabriela, supuestamente, contrató a un niño para hacerle pasar por el hijo de Evo Morales ante una jueza y en una cadena de televisión, que nunca llegó a emitir la entrevista con el pequeño. Por ello deberá responder ante otro tribunal acusada de un delito de trata y tráfico de personas.