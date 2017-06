Un facineroso de 43 años viola y asesina una niña de 11 años en un transporte público de México

Una niña mexicana desaparecida fue encontrada muerta la tarde del 9 de junio de 2017 en el interior de una furgoneta de transporte público, conocidas como combis, en el municipio de Nezahualcóyotl (Estado de México).

La criatura, identificada como Valeria, de 11 años, fue localizada un día después de su desaparición con signos de violencia y de haber sido violada.

Su padre la había subido a la camioneta para evitar que se mojara. Eran solo seis calles, según cuenta la prensa mexicana.

El progenitor, Sergio Gutiérrez, ha explicado que, sobre las cinco de la tarde del jueves, iba con la niña a su casa en bicicleta por la colonia Benito Juárez de dicho municipio cuando, para resguardarla de la lluvia, la subió a la camioneta de transporte público, que iba vacía.

El padre seguía al vehículo en la bici pero cuando el chófer aceleró "y desapareció".

El hombre llegó a la parada y la niña no estaba. Tampoco había llegado a su casa.

Los padres denunciaron su desaparición y, sobre las dos de la tarde del día siguiente, unos vecinos avisaron a la Policía de que habían encontrado su cadáver dentro de una camioneta marca Nissan modelo Urvan.

El chófer del vehículo, José Octavio N., de 43 años, fue localizado más tarde y detenido por homicidio. Según informa la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en un comunicado, el hombre supuestamente violó a la niña, la asfixió y abandonó la furgoneta.

El Ministerio Público precisa que el individuo tiene antecedentes penales en la Ciudad de México, donde estuvo recluido en un Penal por el delito de abuso sexual, y que ahora investiga si está "relacionado con otras agresiones sexuales registradas en la zona oriente" del Estado de México.

La Fiscalía ha contactado con las víctimas para ver si lo identifican como su agresor. La madrugada del lunes, José Octavio ingresó en la prisión local y será procesado por feminicidio.

El asesinato de Valeria, que cursaba el último año de primaria, ha causado una ola de dolor e indignación en Nezahualcóyotl. Mientras era velada por sus familiares y amigos, los vecinos salieron a las calles al grito de "justicia", informa El Universal.

"Descansa Vale, nosotros no descansaremos nunca hasta que se ha justicia", "ni una menos, no más feminicidios" eran algunos de los lemas que se podían leer en las pancartas.

En las redes sociales, cientos de mexicanos han expresado su indignación por el caso con las etiquetas #Nezahualcóyotl, #Valeria y #Niunamenos, entre otros.

Los padres denuncian que, si las autoridades hubieran actuado con rapidez, se podría haber evitado la muerte.

Según la radio MVS, las autoridades tardaron más de cinco horas en emitir la Alerta Amber, que se declara cuando hay un menor desaparecido.

Dilcya García, fiscal central de Delitos de Género de la Fiscalía del Estado de México, ha admitido la tardanza en emitir el aviso que, según el protocolo mexicano, debe de ser inmediato.

Jaqueline Ortiz, madre de la niña, ha pedido justicia para su hija, ha denunciado la negligencia de la policía y ha pedido que se suspenda la ruta 40, que cubría la furgoneta, por haber contratado al presunto asesino, cuenta también El Universal.

"Fue una muerte horrible y me siento impotente porque era mi niñita, mi bebé, y no estuve ahí, en ese momento, para poderla defender", se ha lamentado la madre, que sostiene que la policía no les hizo caso cuando fueron a denunciar y que se negaron a buscarla calle por calle.

"Me decían que fuera yo a hablar con sus amigos, con su novio", denuncia la madre, que añade:

"Hay cámaras en cada esquina, por qué no me ayudaron, por qué".

Según su relato, acudió al final de la ruta en su busca:

"Fui y les pregunté a los checadores [de la Ruta 40]. les dije que había una combi que no había llegado, que traía a mi niña, de 11 años, háganme el favor de buscarla, y me dijeron que no, que todas habían llegado".

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha exigido que se investigue a las autoridades que supieron de la denuncia hecha por los familiares de Valeria y que no actuaron en consecuencia.

En un comunicado, la CNDH expresa su indignación por estos hechos, llama a las autoridades a actuar de manera exhaustiva para que el caso no quede impune y añade que supervisará el desarrollo de las investigaciones.

En 11 municipios del Estado de México existe alerta de género debido a la elevada incidencia de agresiones contra mujeres, entre ellos Nezahualcóyotl.

El fin de semana en el que murió Valeria, cuatro mujeres más murieron asesinadas en distintas poblaciones de dicho Estado.