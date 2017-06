Carlos Baute: "Estoy en una lista negra de los sicarios de mi país, Venezuela"

El cantante es uno de los rostros conocidos más activos en la lucha por el cese de la violencia en Venezuela y la libertad del pueblo al que él mismo pertenece.

Desde Madrid, tanto él como su esposa, Astrid Klisans, han liderado campaña de recogida de alimentos y medicinas para enviarlas, acciones que le han llevado a ingresar en la lista negra de Nicolás Maduro.

"Hace casi cuatro años que no voy. Estoy en una lista negra en mi país. Si entro en el aeropuerto cualquier cosa me puede pasar", ha asegurado Carlos Baute (43) abatido.

Tanto él como su esposa se han mostrado especialmente críticos con el régimen de Nicolás Maduro y han encabezado campañas de recogida de alimentos y medicinas para tratar de enviarlas por la vía humanitaria.

Su lucha es muy visible en las redes sociales, donde Astrid Klisans (32) decidió guardar unos días de 'silencio' en señal de duelo tras las últimas muertes en las calles de Caracas:

"La semana pasada y esta no actualizaré mi Blog. Si les soy sincera, es sumamente complicado abordar temas de estilo de vida, moda, bienestar y trivialidades varias cuando en mi país Venezuela SE ESTÁN MATANDO. Para aquellas personas de otras nacionalidades que me siguen les pido disculpas pero es muy difícil continuar con nuestras labores "como si nada" mientras se pierden tantas vidas de jóvenes luchadores que solo quieren libertad. DESGRACIADO sea el día que Chavez ganó las primeras elecciones y miserables sean todos y cada uno de los que se han lucrado a costa del sufrimiento de los venezolanos. Pero no crean que no van a pagar. Si hay algo que da vueltas es la vida, y la pelota, señores, ha comenzado a rodar...".