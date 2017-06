Susanna Griso: "No le voy a contestar a Maduro; le van a responder sus muertos"

Miles de venezolanos se lanzaron este viernes 23 de junio de 2017 a las calles, centros comerciales, plazas o cualquier esquina para mostrar su repudio tras el asesinato de David Vallenilla, de 22 años, que en unas semanas iba a recibir su título en Enfermería.

Tres perdigonazos contra su corazón, a quemarropa y con total alevosía, le arrebataron la vida.Como ha ocurrido con casi un centenar de manifestantes opositores desde que empezaron las protestas contra la dictadura chavista hace dos meses.

En su comparecencia en el Palacio de Miraflores, el "hijo de Chávez" aseguró sin sonrojarse:

La realidad le estalló al presidente en sus mismas narices. Pocos minutos después de dar tan sorprendente explicación, caía asesinado David Vallenilla, cazado por un militar con su escopeta de perdigones.

Antes, el amigo y financiador de Podemos, había estado cargando contra la presentadora del programa 'Espejo Público', la española Susanna Griso.

La presentadora ha dedicado unas breves palabras a Maduro tras conocer estas declaraciones en las que ha señalado que no le va a "responder", sino que le va a "descubrir una cosa que posiblemente va a herir su orgullo".

Griso se ha dirigido al presidente venezolano de la siguiente manera:

"Los que le ríen las gracias no son amigos ni fieles. Esos chascarrillos, esas canciones, esas imitaciones, posiblemente se las ríen por miedo, porque también se las ríen en su momento a Calígula.Por eso hoy no le vamos a responder, vamos a limitarnos a ponerle delante del espejo. Van a responderle sus propios actos, sus propios muertos. Porque hace unas horas, su policía mató a un chico de 22 años en las calles de Caracas y ya van 75 desde que empezaron las protestas. Su país no está para imitaciones, para gracietas, para canciones... La violencia, las colas, el caos... Las generaciones perdidas no merecen una mala imitación. Siento decirle, señor Maduro, que la historia no le va a absolver"