"Venezuela vive una narcotiranía que deja tras de sí un baño de sangre"

Dos palabras pueden definir gráficamente la situación que atraviesa Venezuela: caos y muerte. Hasta el momento, 102 personas han fallecido en el marco de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y la sociedad en las calles, creciendo día a día la violencia política.

En diálogo con diario Hoy, la escritora y periodista venezolana Eleonora Bruzual contó cómo es vivir en el país caribeño en medio de tanta represión y descontrol.

Además, realizó un duro análisis acerca de la labor de los organismos militares de su país y sobre el poder que está tejiendo el narcotráfico organizado en las tierras de Simón Bolívar.

-¿De qué manera puede definir la situación que atraviesa su país?

-Es terrible, nuestros niveles de angustia son altísimos y vivimos situaciones extremas. Quien no se encuentra aquí no puede comprender lo que significa tener miedo a enfermarse porque los hospitales no cuentan con insumos para atender a pacientes; o dedicar casi todo el tiempo a la búsqueda desesperada de alimentos, que cada vez escasean más; o temer salir a la calle porque el hampa desatada y apoyada por el régimen puede secuestrarte y asesinarte. Es siniestro lo que estamos afrontando.