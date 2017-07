Trump se carga por sorpresa a su jefe de gabinete y nombra al general John Kelly

Por Twitter y sin compasión. Donald Trump mostró ayer su lado más feroz y dejó caer a su jefe de Gabinete, Reince Priebus, justo al día siguiente de que fuera insultado por el director de Comunicación, Anthony Scaramucci.

En su lugar, el presidente de Estados Unidos ha elegido a uno de sus generales preferidos: el actual secretario de Seguridad Interior, John Kelly, un exmarine implacable con la inmigración y las deportaciones.

La caída de Priebus, tras la salida del anterior portavoz, Sean Spicer, acaba con el principal representante del establishment republicano en la Casa Blanca y presagia una radicalización aún mayor de la política de Trump.

I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American....