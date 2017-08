El bolivar ya vale menos que la moneda del videojuego "World of Warcraft"

Es el momento justo para que Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos y socio de Pablo Iglesias, saque a la luz el 'informe' sobre la moneda bolivariana por el que los chavistas le pagaron la friolera de medio millón de dólares.

El ministro Montoro tendría que darle de nuevo garantías que no lo va a empapelar por haber intentado engañar al fisco y el Gobierno podría arreglar las cosas para que no sea acusado de fraude, por cobrar por algo inexistente, al estilo Urdangarín. A ver si Monedero se anima y terminamos viendo su hasta ahora oculto, y evanescente trabajo.

Como se puede ver en el tuit de un jugador de "WoW" venezolano, sus cálculos datan del 14 de julio. A día de hoy la contización del bolívar es muchísimo más baja, sobrepasando la barrera de los 12.400 bolívares necesarios para comprar 1$.

La actual situación del país, con el líder de la oposición arrestado, no está ayudando nada a que su moneda y, por tanto, su economía se estabilice. De hecho, en mayo de este mismo año tan sólo había que usar 279 bolívares para conseguir 1$. Parece que haya pasado una eternidad y tan sólo han sido 90 días, según recoge Marc Sala en El Español.--La moneda de Venezuela ya vale menos que la del videojuego "World of Warcraft"--.

Es casi seguro que la reciente decisión del presidente Maduro no ayude a rebajar tensiones y es muy probable que la cotización tan desorbitada bolívar-dólar siga aumentando. Si más no, siempre se podrán comprar objetos interesantes con el dinero del "WoW", no estamos tan seguro de que podamos comprar algo con el bolívar.

It happened again, WoW gold is worth more than the Venezuelan Bolivar.



Black Market: Bs.F 8493.97 per USD



WoW Token: ~8385g per USD. pic.twitter.com/Il7TVqYNsH