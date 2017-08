EEUU impone nuevas sanciones a "la dictadura de Venezuela" y su petrolera estatal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este 25 de agosto de 2017una orden ejecutiva que impone nuevas sanciones financieras a Venezuela y que afectan también a la petrolera estatal PDVSA.

La medida, anunciada por la Casa Blanca en un comunicado, prohíbe "negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal".

También prohíbe las "negociaciones con ciertos bonos existentes del sector público venezolano, así como pagos de dividendos al Gobierno de Venezuela".

"Para mitigar el daño al pueblo estadounidense y venezolano, el Departamento del Tesoro emitirá licencias generales que permiten transacciones que de otra manera estarían prohibidas por la orden ejecutiva", indica la nota.

Estas licencias incluirán "disposiciones con un periodo de transición de 30 días, la financiación de la mayoría del comercio, incluyendo las exportaciones e importaciones de petróleo, transacciones que solo involucran a Citgo, las negociaciones de cierta deuda venezolana existente y la financiación de bienes humanitarios".

"Estas medidas están cuidadosamente calibradas para negar a la dictadura de (el presidente venezolano Nicolás) Maduro una fuente crítica de financiación para mantener su gobierno ilegítimo, proteger el sistema financiero de Estados Unidos de complicidad en la corrupción de Venezuela y en el empobrecimiento del pueblo venezolano y permitir la asistencia humanitaria", explica el comunicado. La Casa Blanca ha descartado emprender acciones militares en Venezuela "en un futuro cercano".

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, calificó las sanciones como la "peor agresión a Venezuela en los últimos 200 años". "Quizá Estados Unidos está tratando de promover una crisis humanitaria en nuestro país. ¿Qué quieren? ¿Quieren matar a los venezolanos de hambre?", se preguntó hoy Arreaza en declaraciones a los periodistas en la sede de Naciones Unidas. Arreaza añadió que Venezuela es víctima de las 'fake news' (noticias falsas). Ha añadido que el presidente Maduro no asistirá a la próxima asamblea general de la ONU, informa Reuters.

La presidente de la poderosa Asamblea Constituyente venezolana, la ex canciller Delcy Rodríguez, rechazó las sanciones económicas afirmando que "Nos quieren agredir por la economía (...). Sanciones y más sanciones contra Venezuela desde los centros imperiales, porque creen que asfixiando la economía venezolana el pueblo de Venezuela se va a entregar", expresó Rodríguez.

Poco antes del anuncio, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo que su Gobierno no se quedará "de brazos cruzados mientras Venezuela se desmorona".

"Como @POTUS (el presidente Trump) dijo, no nos quedaremos de brazos cruzados mientras Venezuela se desmorona. El derecho natural del pueblo de Venezuela ha sido y será siempre la libertad", tuiteó hoy Pence, que escribió "libertad" en español.

El mensaje de Pence llega a la semana siguiente de su primera gira latinoamericana, centrada en la crisis de Venezuela, y dos días después de que prometiera ante el exilio de ese país en Miami que el Gobierno Trump apoyará al pueblo venezolano "hasta que se restaure la democracia" en la nación.

