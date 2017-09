Descargas eléctricas, gas pimienta en los ojos y amenazas de violación: así tortura el régimen que financió a Podemos

La Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid (PDVM) ha denunciado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y 20 altos funcionarios civiles y militares de su gobierno, por los crímenes de lesa humanidad, ocurridos en el país entre el 1º de abril y el 15 de agosto pasado, cometidos por los cuerpos de seguridad y grupos de irregulares, como parte de una política oficial para reprimir las protestas y manifestaciones del pueblo venezolano. --¿A qué espera Baltasar Garzón para pedir una orden de detención internacional contra el dictador Nicolás Maduro?---

Este 4 de septiembre 2017 dábamos cuenta en Periodista Digital de los desgarradores testimonios de los detenidos en las manifestaciones contra el régimen chavista, que fueron secuestrados y torturados. --Relatos espeluznantes de los torturados por Maduro: "Me quemaron la cara con químicos"--

"Me arrestaron decenas de militares. Primero me pusieron el pie y me hicieron caer. Después me dieron una patada y me dejaron la bota en la espalda. Me insultaban, me agarraban por el pelo y decían, ya agarramos a esta maldita. Me manoseaban la entrepierna mientras me trasladaban en moto. Me cubrieron la cabeza, me golpearon y robaron el celular. Solo me liberaron cuando se hizo viral una foto en la que aparecía siendo arrestada" (Paula Colmenarez Boscán)

"En la comandancia policial me ataron por las muñecas, me colgaron y así comenzaron a golpearme una y otra vez. Amenazaron con violarme y sembrarme droga si denunciaba" cuenta esta joven auxiliar de enfermería y sentencia: "Me destrozaron" (Mileidy González)

"Ningún doctor se atrevió a darme un certificado. Ni siquiera quisieron darme una constancia médica. Incluso asegura que está imputada por actos violentos y resistencia a la autoridad, aunque estuvo colgada de las muñecas en un calabozo. Si eres policía o militar en Venezuela, lo puedes todo. Ellos te quitan tu libertad y violan tus derechos" (Mileidy González)