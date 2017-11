¿Terminará Sthefany Gutiérrez, Miss Venezuela, como presidenta?

La nueva reina de belleza de Venezuela, Sthefany Gutiérrez, ha manifestado sin tapujos su interés por hacer carrera política y se mostró a favor de las mujeres de la industria del entretenimiento que en las últimas semanas han denunciado haber sufrido acoso o abuso sexual en varias partes del mundo.

"Me encantaría optar por un cargo político porque me gustan las ciencias políticas. Ser presidenta de mi país ¿por qué no? Tengo 18 años y creo que puedo seguir estudiando y preparándome para eso", dijo la estudiante de Derecho durante un encuentro con la prensa, un día después de haber sido coronada como la nueva Miss Venezuela.