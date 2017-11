La propaganda rusa a favor de la independencia de Cataluña es replicada en la Venezuela chavista

Como subraya el veterano Enrique Serbeto en su crónica de 'ABC' este 14 de noviembre de 2017: "Son tiempos nuevos para todos".

Cuando se empezó a hablar no hace mucho de «guerras híbridas» aún no se imaginaba nadie que existían terrenos de batalla que están lejos de los escenarios donde suceden las cosas y ataques que atraviesan fronteras sin dejar rastro. O no dejan rastros claros pero permiten conocer su origen.

El Gobierno español puso ayer sobre la mesa del Consejo de Ministros europeos de Exteriores y Defensa los indicios que ha recolectado sobre la intervención de elementos subversivos que actúan desde territorio ruso o venezolano y que tienen como objetivo desestabilizar a la UE aprovechando acontecimientos como la crisis constitucional en Cataluña.

Los dos ministros no se atrevieron a mencionar abiertamente al régimen ruso, pero abriendo este debate lo han dejado claramente enfocado hacia un país cuyo principal interés estratégico es debilitar a la UE.

Tanto la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, como el de Exteriores, Alfonso Dastis, hablaron ayer a sus colegas de los hechos que se han constatado hasta ahora y que apuntan a la existencia de una auténtica ciberofensiva dirigida deliberadamente a enturbiar la situación en España.

La intervención de los ministros españoles no se debe solamente al hecho de que han sido los acontecimientos en Cataluña lo que ha convertido a la información sobre España en el blanco de esos ataques, sino porque precisamente estaba en el orden del día de la reunión y ya estaba previsto hablar de comunicación estratégica europea, lucha contra la propaganda y desinformación.

Cospedal explicó que España tiene constancia de que partes de esa actividad «vienen de territorio ruso y algunas otras también, por cierto, repicadas de territorio venezolano. Eso es lo que sabemos a día de hoy».

«Estamos en fase de análisis y de prospectiva y en este momento aún no se puede determinar cuáles son las entidades (implicadas), porque no se puede decir con total certeza que sea el Gobierno ruso».

Pero cree que para empezar es necesario «abordar este tema hablándolo en voz alta», con los demás ministros:

«Es importante que sepamos que hay ciertas entidades, que pueden ser públicas o privadas, que tratan de injerir en las políticas nacionales, que tratan de afectar y crear situaciones inestables en Europa, y que tenemos la obligación de declararlo abiertamente, de que lo conozca la opinión pública y, también, por supuesto, de luchar contra ello».

Por su parte, el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, aprovechó su intervención en el Consejo para apelar a sus colegas europeos a «tomarse en serio» la comunicación estratégica, con dos objetivos simultáneos, el de promover los valores e ideales europeos y al mismo tiempo combatir la desinformación que se está revelando como una de las más graves amenazas potenciales para la UE.

Dastis es de los miembros del Gobierno que ha sostenido en distintas entrevistas que existen evidencias palpables del uso que han hecho de la información de la situación en Cataluña fuerzas partidarias de complicar las cosas. En ocasiones, esas manifestaciones sobre la manipulación de lo que sucedió el 1-O en Barcelona le ha valido críticas muy agudas, pero por ahora ni él ha tenido que desmentirse ni sus críticos han logrado demostrar que se equivocaba.

Los países del Este, como Polonia o los tres bálticos, son los más sensibles a las advertencias sobre las actividades subversivas por parte de Rusia, en parte por su propia experiencia. Según fuentes diplomáticas, ningún otro ministro hizo mención concreta al caso concreto de Cataluña, algo que podía haber tenido una interpretación distorsionada en estos momentos, puesto que el objetivo de los independentistas era internacionalizar el debate.

Pero aún sin entrar en el tema concreto, todos los oradores se refirieron al problema de la desinformación o la intoxicación informativa como un grave desafío para la estabilidad de la Unión Europea.

