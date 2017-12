La Asamblea Nacional confirma que la Venezuela chavista termina el 2017 con una inflación del 2.000%

La economía venezolana terminará el año con una inflación acumulada de más del 2.000%, según cálculos del Parlamento, de mayoría opositora, que ve en esta cifra récord un reflejo de la "mayor crisis política, social y económica de la historia de la Venezuela contemporánea".

El anuncio -recogido por medios locales- fue hecho por el diputado opositor Rafael Guzmán en un balance económico del año en el que reveló también que el Producto Interior Bruto (PIB) ha caído un 34% en los últimos 4 años.

Despojado de sus poderes por el Supremo y la Asamblea Nacional Constituyente, el Parlamento es el único poder del Estado en manos de la oposición y la única institución que publica cifras de inflación y otros indicadores económicos ante la ausencia de datos del Gobierno y el Banco Central desde 2015.

Según cálculos del Parlamento, Venezuela entró en hiperinflación en noviembre al rebasar, con una marca del 57%, el umbral del 50% de inflación que define este fenómeno.

"Ningún país de la región, ningún país del mundo tiene este deterioro del aparato productivo".

Venezuela es el país con la mayor inflación del mundo.

"Cada día hay menos empresas, cada día hay menos puestos de trabajo, cada día hay menos salarios dignos".

LOS VERDUGOS

El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, insistió en que "no hay nada que negociar" con la oposición venezolana en el proceso de diálogo que mantiene el Gobierno de Nicolás Maduro con el antichavismo en República Dominicana.

"Aquí no hay nada que negociar, cuando está de por medio la patria no se puede negociar nada, aquí vamos a elecciones presidenciales con el mismo CNE (Consejo Nacional Electoral)".

"La derecha anda soñando que nosotros vamos a cambiar al CNE ¿y cómo nosotros vamos a cambiar al CNE? Nosotros no podemos hacerlo, no, no. Ese es un CNE que tiene a la mejor presidente del CNE en toda su historia, que es Tibisay Lucena, nosotros no tenemos forma de hacerlo, no".

La oposición y el Gobierno de Maduro iniciaron formalmente este mes un proceso de diálogo político en República Dominicana con la finalidad de lograr una solución a la crisis que atraviesa el país sudamericano.

En estas conversaciones auspiciadas por el presidente dominicano, Danilo Medina, y el ex jefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, la oposición pide, entre otros temas, garantías electorales para las elecciones presidenciales de 2018 y un cambio en la composición del CNE, por considerar que no es un arbitro independiente.

Las reuniones cuentan, además, con la observación de Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas invitados por el Gobierno, mientras que, por la oposición, están Chile y México.

Hasta el momento se han celebrado dos encuentros y para el próximo 11 y 12 de enero se tiene prevista una nueva reunión en la isla caribeña.

Los partidos opositores Acción Democrática (AD), Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ), participantes en el diálogo con el Gobierno venezolano, consideraron como una "burla" a la negociación que la Asamblea Constituyente emitiera un decreto que afecta principalmente a estas formaciones.

La plenipotenciaria Constituyente, integrada únicamente por oficialistas, estableció este miércoles que los partidos que no participaron en los comicios pasados deben volver a validarse ante el Poder Electoral si no quieren ser inhabilitados, lo que afecta a VP, PJ y AD, que no fueron a las municipales del pasado 10 de diciembre.

En ese sentido, los tres partidos alertaron "a la comunidad internacional, especialmente al Presidente de República Dominicana, Danilo Medina, y a la misión de cancilleres garantes del proceso de negociación, sobre estas nuevas acciones, que sin duda representan una burla al esfuerzo de concertación y paz en nuestro país".

PJ, del jefe del Parlamento, Julio Borges y del dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles; VP, del líder detenido Leopoldo López; y AD del ex presidente del Parlamento Henry Ramos Allup, son tres de las cuatro formaciones más importantes de la oposición.

A través de un comunicado, las formaciones señalan que pretender someterlas "a un nuevo proceso de validación, apenas meses después de haber cumplido con este trámite, solo reafirma la vocación autocrática" del presidente Nicolás "Maduro y quienes hoy detentan el poder".