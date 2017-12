El horrible y macabro chat con el que "La Bestia del Matadero" engañó a la niña decapitada en Colombia

"A veces hay que hacer sacrificios en la vida. Las oportunidades se presentan una sola vez en la vida. Y me imagino que necesitas plata para comprar tus cosas ahora que viene diciembre". Con estas palabras, "La bestia del matadero" le tendió la trampa a la última de sus víctimas, una estudiante que terminó muerta.

El ex policía Levith Rúa Rodríguez, relacionado con las violaciones de 13 mujeres en el Caribe colombiano, le insistió y le insistió a la joven Gabriela Romero para verse con ella empleando como carnada una propuesta de trabajo para cuidar niños de lunes a viernes, por $800.000, alrededor de 267 dólares al mes, según recoge Iván Bernal Marín en Infobae.

La Fiscalía seccional Atlántico reveló nuevos detalles y confirmó que el encuentro se produjo, y le imputó al hombre de 30 años cuatro cargos por la muerte de la estudiante de gestión empresarial: acceso carnal violento, hurto agravado, desaparición forzada y feminicidio agravado.

Infobae reproduce a continuación la conversación extraída del chat de Gabriela Romero, expuesta por la Fiscalía como evidencia probatoria en contra de Rúa.

Levith Rúa: Nena Buenos días

Gabriela Romero: Buenos días

Levith Rúa: Un amigo esta necesitando una muchacha para q le cuide el niño de 7 años de edad. Medio tiempo nada mas de 8 de la mañana hasta las 12 del medio día. Esta pagando 800.000 mil pesos mensual. Si estas interesada dime o si no para decirle a otra persona

Gabriela Romero: Todos los días?

Levith Rúa: De lunes a viernes

Gabriela Romero: Y para cuando la necesita

Levith Rúa: Para mas tardar mañana

Gabriela Romero: Yo podría pero después de doce por que estudio. Mi mama puede cuidárselo ella también es joven...

Levith Rúa: Bueno déjame y yo le pregunto para ver si en la tarde se puede ok

Gabriela Romero: Mi mama puede en la mañana y yo en la tarde

Levith Rúa: A bueno esta bien

Gabriela Romero: Me podrías ayudar a que sea de tarde.... Y le cobro menos

Levith Rúa: Dejame y yo hablo con el dame una hora te parece

Gabriela Romero: Si bueno

Levith Rúa: Ahora te escribo pendiente ok

Gabriela Romero: Si claro

Levith Rúa: Holla estas hay

Gabriela Romero: Si

Levith Rúa: Mira ya hable con el

Gabriela Romero: Que dijo

Levith Rúa: Tu eres menor de Edad

Gabriela Romero: No

Levith Rúa: A q bueno porque el me dijo q no fuera menor de edad porque como va a ser un trabajo serio

Gabriela Romero: Yo tengo 18 los cumplí en agosto...

Levith Rúa: Tienes una foto recién q te ayas tomado

Gabriela Romero: Lo que pasa es que me atracaron y me llevaron los papeles...

Levith: Cuando

Gabriela Romero: Hace unos días

Gabriela Romero: Ya puse el denunció

Levith Rúa: Y q te dijeron ¿Tienes cedula?

Gabriela Romero: Que me esperará para entregarla

Levith Rúa: Aya pero si tienes la copia del denuncio

Gabriela Romero: Tendría que buscarla

Gabriela Romero: Foto para que

Levith Rúa: Para una hoja de vida

Gabriela Romero: Para que quiere la foto

Levith Rúa: Para la hoja de vida 3 x 4

Levith Rúa: Pero si me estas diciendo q te atracaron yo le explico

Gabriela Romero: Tengo una pero como hace poco me corte el cabello full corto...Yo por que parezco una niña por mi físico.

Levith Rúa: jajaja

Gabriela Romero: Todo el mundo me lo dice

Levith: Aya esta la muchacha q cocina y otra q ase los oficios tu seria nada mas para estar pendiente del niño

Gabriela Romero: Con eso no hay problema con el niño...Y menos que es pequeño

Levith Rúa: Asi es.. el es quieto

Gabriela Romero: Que le gusta el niño

Levith Rúa: Siii

Levith Rúa: Mira cuando puedes para llevarte para q veas donde vas a trabajar y conoscas al niño es un niño muy educado.

Gabriela Romero: Pues con los niños me las llevo muy bien por que ya e cuidado muchos niños Y e dado refuerzos

Gabriela Romero: Necesito saber cosas de el para sobre llevar las cosas con el

Levith Rúa: Q le gusta de q de comida

Gabriela Romero: Osea es un niño me imaginó que le gusta jugar y cosas así

Levith Rúa: Claro

Gabriela Romero: Yo cuidado niños y niñas por eso pregunto

Levith Rúa: Pero el se la paza en el televisor viendo puro programas infatil y en el play stasion Mañana q vas a ser

Gabriela Romero: Estaré en clases yo salgo a las 12 (pm) mañana

Levith Rúa: Y tienes q ir

Gabriela Romero: Por que

Levith Rúa: Porque mañana en la mañana para ir para q conoscas donde es y conoscas el niño asi tu dices q dia entras a trabajar

Gabriela Romero: Y hablaste con el muchacho Dr que yo estudio en el Sena?

Levith Rúa: Yo le dije y me dijo mucho mejor porque es una persona educada

Gabriela Romero: Menos mal y respeta mi estudio que es lo primordial... Y donde es a ver si falto a clases para ir

Levith Rúa: Tu sabes lo q es una casa de campo

Gabriela Romero: Si mas o menos

Levith: Aya

Gabriela Romero: Por que

Levith Rúa: Pense q no sabias

Gabriela Romero: Donde es el lugar donde viven

Levith Rúa: Entre soledad y malambo A diez minutos en bus

Gabriela Romero: Pues no conozco mucho por malambo

Levith: Antes de llegar a malambo

Gabriela Romero: Y con quien iré

Levith Rúa: Me tocaria llevarte a mi y después tu sola vas

Gabriela Romero: Si claro

Levith Rúa: Mañana a las 8:30 puedes

Gabriela Romero: La verdad quería ir a clases mañana porque no e ido y de paso hablar con el padre del niño... Podrías el sábado en la mañana?

Levith Rúa: El sábado estoy trabajando y el domingo pero si no puedes busco a otra persona

Gabriela Romero: Mmm es que como te digo e faltado a clases estos días

Levith Rúa: Un día mas.. un dia menos no veo q sea problema.. si quieres puedes ir con el uniforme del sena

Gabriela Romero: Si claro... Y otra pregunta con el puedo hablar los horarios de trabajo para poder acomodarlos?

Levith Rúa: Sabes a veces hay que hacer sacrificios en la vida.. las oportunidades se presentan una sola vez en la vida.. y me imagino q necesitas plata para comprar tus cosas ahora q biene diciembre

Gabriela Romero: Sii exactamente por es quiero

Gabriela Romero: Y de hay?

Levith Rúa: A las 8:30 de la mañana...Y de hay yo te llevo y nos regresamos

Gabriela Romero: Quienes mas estarán en la casa

Levith Rúa: Porque me toca trabajar en la tarde

Levith Rúa: Claro para eso es q vamos para q hables con el los horarios

Gabriela Romero: Pero al igual quiero ser alguien en la vida... Yo faltare a clases mañana para ir porque la verdad necesito dinero para el mes que entra pero espero y pueda hablar con el para acomodar ese horario

Levith Rúa: Mira por los pasajes no te preocupes yo te los doy

Gabriela Romero: Gracias... Y donde nos encontramos?

Levith Rúa: Llega al éxito metropolitano el q esta en el estadio metropolitano

Levith Rúa: El papa del niño es abogado y la mujer también es abogada

Gabriela Romero: Esta bien

Levith Rúa: En esa casa hay hasta piscina

Gabriela Romero: Mucho mejor

Levith Rúa: Es una casa campo hermosa

Gabriela Romero: Osea que estará la señora y el señor

Levith Rúa: Sii

Gabriela Romero: Esta bien

Levith Rúa: Pero ellos son buenas personas y relajados Te puedo hacer una pregunta

Gabriela Romero: Si dime

Levith Rúa: Dime si vas a llegar al éxito... porque no me gustaría q yo les dijera q vamos para aya y le salga con un chorro de baba... por eso dime si vas a llegar o si no para buscar otra persona no me gusta q me hagan quedar mal

Gabriela Romero: Claro que si iré... Ya te di mi palabra Ire uniformada

Levith Rúa: Por eso no hay problema si quieres lleva ropa por si te dan ganas de bañarte en la piscina...