Triste Navidad en Venezuela: "No hay agua, no hay comida, no hay dinero, no hay nada"

Venezuela vive una de las Navidades más difíciles de los últimos tiempos, con manifestaciones casi diarias en la última semana para protestar por la falta de prácticamente "todo", desde gas a alimentos pasando por agua, y en medio de una grave crisis económica.

En una Venezuela golpeada por una inflación de cuatro dígitos, los habitantes de las zonas populares del país no han dudado en salir a la calle para protestar por el suministro de agua o para reclamar la tardanza en la llegada de las bolsas de alimentos distribuidas por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Estas manifestaciones, que reúnen en su mayoría a grupos no mayores de 50 personas, se registran en barrios y distritos de Caracas, así como en varios estados del interior del país, donde se hacen más palpables las dificultades para acceder a comida, medicinas, gas, gasolina y hasta el servicio eléctrico.

VENEZUELA REACCIONA! A esta hora en Cumaná, pacientes y familiares del Hospital Antonio Patricio de Alcalá protestan y trancan la Calle Bolívar, ante el colapso de la salud en el estado Sucre #Cumaná

NO MÁS. El tiempo se acabó. pic.twitter.com/BNL9VIf2gG — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) 27 de diciembre de 2017

Así, este miércoles se registraron al menos tres protestas en el país en demanda de alimentos, agua o gas.

En la favela más grande de Latinoamérica, Petare, ubicada en el este de Caracas, unas 30 personas pararon el tráfico en una de las vías para acceder al barrio de Bolívar, pues, según una de las manifestantes, la ama de casa Andrea Pacheco, la comunidad lleva tres meses sin agua.

"Tres meses aquí sin agua y nadie hace nada, la misma gente competente que es el Consejo Comunal, que es el que debería de cubrir todas esas necesidades de nosotros no lo hacen", dice a Efe Pacheco, quien también demanda al Gobierno estar pendiente de lo que hacen los "gringos".

Esta joven de 24 años critica que Maduro promueva un mensaje de "Navidades felices" cuando en el país "no hay agua, no hay comida, no hay dinero, no hay nada".

"Esta es la peor Navidad que han podido pasar muchas personas, hasta los niños", declara la mujer, afirmación que apoya otra ama de casa de 24 años, Alicia Palencia, quien asegura que las promesas que el Gobierno hizo para las Navidades, antes de las elecciones municipales, no se cumplieron.

Fuente: El Español/Leer más

