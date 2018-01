El partido de Leopoldo López, sobre las presidenciales de Maduro: "No convalidamos una farsa electoral"

A juicio de Voluntad Popular, la falta de un cronograma electoral, la cancelación de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y la inhabilitación de candidatos, son pruebas de que no existen condiciones para llevar a cabo unas elecciones que expresen realmente la voluntad del pueblo venezolano.

Los explica sí Juan Andres Mejia, deputado de la Mesa de Unidad Democática (MUD):

"Hay que luchar por condiciones justas, porque sin ellas, Voluntad Popular no convalidará una farsa electoral. Por el contrario, enfrentaremos de manera pacífica y democrática, pero contundente, la lucha por reconquistar la democracia. Tal será el miedo y la fragilidad del régimen que en lugar de colocar trabas, decidieron no asumir el riesgo y no permitir que se viera en las calles a cientos de miles de personas validando por la Unidad. La anulan, violando todo el marco constitucional que hay en el país. Este proceso es una farsa electoral que pretende convencer al mundo de que en Venezuela hay democracia, pero quienes estamos aquí sabemos que no es así".