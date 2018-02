Se hace pasar por su hija de 11 años y da una paliza de espanto al tipo que la acosaba por Whatsapp

Pocas bromas. Cuando a Walter Rodríguez su hija de 11 años le contó que un joven de 29 la acosaba por Whatsapp se le ocurrió un plan: hacerse pasar por ella para ganarse la confianza del depredador y quedar con él.

El padre de la niña le dio una paliza de espanto al acosador en plena calle y después llamó a la policía.

Ambos han quedado en libertad aunque tienen un proceso judicial abierto, informa Clarín.

El acosador, un hombre de 29 años llamado Germán Acosta, llevaba un tiempo molestando a la cría.

Le envíaba fotos desnudo y le pedía a ella que también le pasara imágenes.

El padre le siguió la bola y accedió a quedar con Germán.

«Primero me dijo que vaya a su casa y me pasó la dirección, después que a su casa no podíamos ir porque estaba su mamá y que nos veamos en la esquina de la concesionaria de autos».