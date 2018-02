La hambrienta población de Venezuela ha perdido una media de 10 kilos con el chavismo

Es patético. Más de la mitad de los venezolanos, por encima del 61 %, ha pasado con el chavismo a vivir en la pobreza extrema y afirma haber perdido más de 10 kilos de peso en 2017, según la Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi) que realizan anualmente las principales universidades del país.

El estudio refleja un deterioro dramático en la calidad de vida de los venezolanos al evaluar el aumento de la pobreza y su incidencia en el empleo, la educación, la criminalidad, la nutrición y la salud en general.

La encuesta, realizada cada año desde 2014 por las universidades Central de Venezuela (UCV), Simón Bolívar (USB) y Católica Andrés Bello (UCAB), se llevó a cabo en 6.168 hogares de todo el país con datos recogidos entre julio y septiembre de 2017.

La socióloga María Gabriela Ponce, de la UCAB, informó de que entre los resultados del sondeo se observó que la pobreza extrema aumentó del 23,6 al 61,2 % en cuatro años y casi el 10 % solo entre 2016 y 2017.

Ponce exhibió un gráfico en el que se observa que en 2014 la pobreza extrema se ubicaba en el 23,6 %, en 2015 en el 49,9 %, en 2016 en el 51,5 % y en 2017 en el 61,2 %.

Asimismo, mostró que los hogares "no pobres" en 2014 representaban el 51,6 % de los consultados, en 2015 eran el 27 %, en 2016 el número bajó al 18,2 % y en 2017 se redujo al 13 %.

Los expertos que participaron en la encuesta dejaron claro que estos datos no recogen el impacto sobre los hogares consultados del proceso de hiperinflación que se inició en octubre pasado en Venezuela.

Measuring income poverty in a high-inflation economy is notoriously hard.



But in Venezuela, it's not that hard: it's kinda just everybody.#ENCOVI2017@CaracasChron https://t.co/doag5pFf9X pic.twitter.com/aAfkpWQrl4