El dictador Nicolás Maduro cantó una asquerosa versión de "Despacito" para atacar a la oposición venezolana

El show montado por el régimen chavista para la inscripción de la candidatura de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales convocadas anticipadamente para abril tuvo un momento "musical" en el que el mandatario entonó una breve canción para atacar a sus rivales, al ritmo del éxito mundial "Despacito".

Pese a que Luis Fonsi ya había pedido a las autoridades venezolanas que no usen su tema con fines políticos, Maduro volvió a la carga. "¿Qué opción les queda? Se los voy a decir suavecito. ¿Cómo es la canción?", comenzó, ante miles de simpatizantes chavistas, según recoge Infobae.

El mensaje estuvo dirigido contra uno de los líderes de la oposición, Henry Ramos Allup, ex presidente del parlamento. Aunque él sonaba como un posible candidato, al ser de los pocos altos mandos que no está inhabilitado por la justicia electoral, la MUD ha decidido no participar de los comicios.