Juan Pablo Escobar: "Si las drogas estuvieran regularizadas, habría menos adictos y menos muertes"

A lo largo de una entrevista en profundidad, Escobar (que recibió la identidad de Sebastián Marroquín al huir de Colombia tras la muerte de su progenitor) explica a ECOTEUVE.ES los motivos por los que se ha animado a participar en este proyecto, desvela algunos secretos de su último año con el capo de Medellín y desvela por qué no se atreve a revelar el contenido del sobre que le dejó su padre al morir. "Muchos policías me han dicho: revélalo, pero creo que hay que hacer un uso responsable de la historia", declara.

¿Cómo le convencieron para que participara en este documental?

Yo sentía la necesidad de hacer un documental para que la gente no olvide que esto no es una historia de ficción, es una historia verdadera que en nada se parece a lo que muchos están viendo en la ficción. No fue tan difícil convencerme por eso. Estaba más abierto a contar mi historia públicamente después de la experiencia de mi primer documental y de mis dos libros. Se me hizo un poco más fácil estar predispuesto para contar esta nueva historia.

¿En qué se diferencia ese primer documental y el que ahora presenta?

La gran diferencia es que el primer documental estuvo enfocado en hacer unos relatos puntuales de los actos violentos de mi padre y en la búsqueda de la reconciliación y el perdón con sus víctimas. Quería recuperar todos esos valores que se habían perdido con la guerra y la violencia. Este abarca otros puntos de vista y entrevistamos a personas enemigas de mi padre, que lo persiguieron y que lo quisieron matar. Se trata de conocer al personaje en toda su dimensión, poner los puntos sobre las íes y dar claridad a algunos hechos que se han prestado para una gran especulación sobre la vida y muerte de mi padre.

