"Mi padre no murió como nos han contado"

En el marco del estreno de un nuevo documental sobre el narcotraficante colombiano Pablo Escobar, su hijo, Juan Pablo Escobar, dio una entrevista al diario El Mundo en la que contó las razones por las que cree que su padre se suicidó.

"Hay documentos desclasificados por la Embajada de EE.UU. que ponen en entredicho seriamente la forma y el lugar en el que murió mi padre. Esto [el documental] muy probablemente cambie la historia que hasta ahora se ha querido hacer creer como cierta", afirmó al medio Escobar, según recoge RT.

"Él no murió como nos han contado", señaló, explicando luego por qué cree que se trató de un suicidio: "Siempre me dijo que se suicidaría y que nunca se dejaría atrapar con vida. Me confesó que tenía 15 balas en su pistola y que 14 de ellas irían para sus enemigos y la última, para él".

Además, el hijo del narcotraficante probablemente más famoso de la historia relató una cosa llamativa en la conducta de su padre el día de su fallecimiento.

"Nunca utilizó el teléfono en la clandestinidad. Pero el día que murió, lo usó más de siete veces, a sabiendas de que su llamada iba a ser rastreada. Esto implica un deseo de dejarse encontrar a propósito", desveló.

La orden 'desde arriba'

Juan Pablo Escobar sostiene que los médicos forenses que realizaron la autopsia al cuerpo del narcotraficante fueron amenazados por las autoridades colombianas.

"Hemos hablado con los médicos forenses, que nos dijeron que habían sido amenazados por el Estado colombiano para que cambiasen la autopsia y que claramente se veían signos de suicidio", relató.

Además, recalcó que "cuando una persona se suicida, queda pólvora en la piel, ante la proximidad del arma. Esto no sucede cuando el tiro te lo pega alguien desde lejos. Hay documentos clasificados que demuestran que la Policía Nacional de Colombia no está diciendo la verdad sobre los hechos".

Anteriormente esta semana, Pablo Escobar se convirtió también en noticia cuando salió a la luz un testamento desconocido hasta ahora que realizó antes de convertirse en un célebre narcotraficante.

VÍDEO DESTACADO: El cabreo brutal del hijo de Pablo Escobar por la serie 'Narcos'