El corrupto Lula se entrega a la Policía y entra en prisión gritando que es inocente

Tras dos días jugando al escondite, Lula iba a entregarse. El favorito para ganar las elecciones brasileñas de octubre aceptaba su destino en el presidio. Pero antes arengaba a los suyos para continuar en la batalla:

"La muerte de un combatiente no para la revolución".

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó este 7 de abril de 2018 que va a cumplir el mandato de prisión dictado en su contra para poder demostrar que es inocente, durante un discurso ante simpatizantes que le acompañan en el sindicato metalúrgico de Sao Bernardo do Campo.

Desde el jueves, cuando fue ordenada su prisión, Lula estaba acuartelado en la sede del Sindicato de los Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, donde inició su carrera sindical y política.

"No estoy por encima de la Justicia. Si no aceptase la justicia no habría creado un partido político sino promovido una revolución".

"Creo en la Justicia, pero en una Justicia justa, con un proceso basado en pruebas concretas".

"Voy a atender el mandato para que no digan mañana que soy un prófugo y que me estoy escondiendo. Voy para que sepan que no tengo miedo y que voy a probar mi inocencia".