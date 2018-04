El demoledor mensaje de la encabritada oposición venezolana a Zapatero por mamporrero

Va de mártir por la causa, y se empecina con oscuras y aviesas intenciones en que este 20 de mayo de 2018 se celebren las elecciones en Venezuela a calzón quitado. Es el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien acaba de salir trasquilado en en República Dominicana, tras negarse Julio Borges a firmar el contenido del Acuerdo de Convivencia Democrática por Venezuela, resultado de la mesa de conversaciones entre el Gobierno y la oposición de ese país, avalado amén de por el mentado, por Danilo Medina. (Zapatero se abraza al dictador Maduro y pide a la oposición que suscriba las elecciones).

Julio Borges

Por tal decisión, el amigo de incondicional Maduro carga en 'Venevisión' contra el ex presidente de la Asamblea Nacional que salió de las urnas en 2015 y que después fue apartada por la Constituyente, acusándole en 'Venevisión' de "tener sus razones" para haber tomado tal decisión.

El aludido, diputado y coordinador de la formación Primero Justicia, lo ha dejado planchado en su cuenta de Twitter, tras haber dejado muy claro recientemente que

"queremos que no se reconozcan ni los resultados de las elecciones del 20 de mayo ni el Gobierno que nazca de ellas. Incrementar la presión y las sanciones a quienes han violado derechos humanos, a quienes están vinculados con el crimen organizado, y a quienes han destruido la democracia":

Ex presidente Zapatero me siento muy orgulloso de la decisión que tome en República Dominicana, porque una elección con presos políticos e inhabilitados, partidos ilegalizados, el mismo CNE y sin canal humanitario, era una traición a Venezuela que yo no iba a avalar.