El cónsul de España en Bogotá pudo haberse dado a la fuga tras un accidente en el que falleció un motorista

Hoy se ha conocido que Sergio Krsnik Castelló, cónsul general de España en Bogotá, tuvo hace cuatro meses un accidente automovilístico en la capital colombiana en el que un motorista resultó fallecido. Así lo ha desvelado el diario El Mundo, que afirma que tras el suceso, el diplomático no auxilió a esta persona y huyó del lugar, siendo detenido por policías de tráfico a ocho kilómetros de donde ocurrieron los hechos.

El accidente se habría producido presuntamente cuando el cónsul intentó hacer un adelantamiento con su vehículo del que desistió, una maniobra que tuvo como resultado que un motorista impactara en la parte posterior izquierda de su coche. Los hechos habrían tenido lugar sobre las 16:30 (hora local) del pasado 17 de diciembre, según recoge RT.

"Yo creo que la Embajada de España en Colombia desconocía lo sucedido, porque cuando llamé sentí que conocieron lo que pasó cuando les conté lo sucedido": Pedro Simón, periodista de @elmundoes https://t.co/yXa0hrGyfN — RCN Radio (@rcnradio) 11 de abril de 2018

Cuando fue detenido por las fuerzas de seguridad, Krsnik Castelló dijo que no sabía por qué lo paraban y que la marca de pintura roja de su Hyunday era producto de un golpe previo, según señala el citado medio. Tras declarar en la estación de Policía, se dirigió al consulado, donde ordenó a un miembro del personal administrativo que quitara las marcas del golpe, pero el personal de seguridad se negó a permitir la salida del vehículo del recinto consular.

El periódico español asegura que una fuente de la Oficina de Información Diplomática (OID), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, les confirmó que el accidente había ocurrido.

Los hechos han sido investigados por el periodista Pedro Simón, que, en declaraciones al medio colombiano RCN Radio, declaró que ha habido un "silencio absoluto para que esto no se sepa" por parte de la Embajada y el Consulado de España en Colombia.

Simón añadió refiriéndose a la posible destitución del diplomático: "no me sorprendería que no sucediera, ya estamos cansados los españoles de ver cosas irregulares que no acaban, pero estamos esperando alguna reacción".

El periodista también afirmó que quiso "hablar con el embajador y creo que desconocían la noticia, creo que desde Bogotá no habían informado a Madrid de esto", a lo que puntualizó: "es una sensación que tengo".

De momento, ni la Embajada de España en Colombia ni ningún responsable del Gobierno español han reaccionado a la noticia.

VÍDEO DESTACADO: Este coche embiste con ira a un motociclista durante una discusión en plena marcha