La corrupción será el eje central de la VIII Cumbre de las Américas

Mandatarios de todo el continente americano celebran el 13 y 14 de abril la VIII Cumbre de las Américas en Lima (Perú). Se trata de un encuentro que se celebra cada tres años para abordar los asuntos más importantes de la agenda regional.

El tema central de esta edición es 'Gobernabilidad democrática frente a la Corrupción', que se discutirá en torno a tres ejes específicos: Gobernabilidad democrática y corrupción, corrupción y desarrollo sostenible, y aspectos de cooperación, institucionalidad internacional y alianzas público-privadas, según recoge Edgar Romero en RT.

El tema va de la mano con lo que sucede en la región y el mayor escándalo de corrupción público-privada que se desató en Brasil con el megacaso Lava Jato (lavado a presión en portugués), que salpicó a otros países del continente con la presencia de la constructora brasileña Odebrecht.

En la cita estarán presentes Jefes de Estado y de Gobierno de 35 países de América y El Caribe, desde Canadá, hasta Argentina. Antes del encuentro de mandatarios, habrá, el jueves 12 de abril, la sesión de trabajo de los ministros de Relaciones Exteriores de todos los países participantes.

Las actividades del foro internacional tendrán lugar en el Gran Teatro Nacional, donde se llevará a cabo la ceremonia inaugural el viernes 13 en la tarde, así como en el Ministerio de Cultura y el Centro de Convenciones de Lima, este último con un aforo de 9.950 personas.

El viernes, luego de inaugurar la cita internacional, el presidente peruano, Martín Vizcarra, ofrecerá una cena en el Palacio de Gobierno de Perú, ubicado en el centro de Lima.

La sesión plenaria de la Cumbre será el sábado 14, a partir de las 09:00 de la mañana [hora local], en la que cada mandatario tendrá, según se estableció en el programa, seis minutos para emitir sus declaraciones.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no asistirá a la cumbre. El mandatario justificó que "es una pérdida de tiempo". También señaló que los organizadores del foro "retiraron la seguridad a toda la delegación de Venezuela".

Pero antes de esa decisión, la participación del gobernante venezolano había tomado el protagonismo en torno a la cita en Lima, luego que el entonces presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, retirara la invitación de asistenciaa Maduro, alegando que era "ir contra principios democráticos".

En febrero, el mandatario venezolano había dicho que asistiría "llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar" y calificó de atropello al derecho internacional la decisión que había tomado Lima.

Esta semana, el ahora presidente Vizcarra ratificó la decisión de su antecesor. Dijo que Maduro "no está invitado a la Cumbre de las Américas. No se trata de impedirle el ingreso al país, solo no está invitado".

El mandatario estadounidense, Donald Trump, canceló su participación en la Cumbre. En su lugar estará el vicepresidente Mike Pence.

De acuerdo a la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, Trump se quedará en Washington para "supervisar la respuesta estadounidense sobre Siria y monitorear los acontecimientos en todo el mundo".

Además de su visita a Perú, Trump tenía agendada una parada en Bogotá. Desde la Casa Blanca informaron que Pence solo estará en Lima y se canceló el paso por Colombia.

El vicepresidente solicitó a Colombia una reunión con el presidente Juan Manuel Santos, al margen del foro internacional en el que estarán ambos presentes.

Dentro de la agenda de la VIII Cumbre de las Americas, está también la III Cumbre Empresarial de las Américas, organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo. La misma se desarrollará los días jueves 12 y viernes 13 de abril en el Hotel Westin de Lima.

La misma semana, pero previo al encuentro de mandatarios, se realizan también el V Foro de Jóvenes de las Américas, que organiza el Young Americas Business Trust; el III Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, que será en la sede del Congreso de la República de Perú; y el Foro de la Sociedad Civil.

Pero a la par de estas actividades, y fuera de la agenda oficial, está la Cumbre de los Pueblos, organizada por el Comando Nacional Unitario de Lucha (CNUL) y la Confederación General de Trabajadores de Perú, que comenzó este martes 10 y se extenderá hasta el sábado 14 de abril.

Este evento reúne a movimientos sociales y organizaciones políticas del continente, que debaten en foros y talleres, sobre diversos temas "en defensa de los derechos de los pueblos del hemisferio, y en contra de los intentos de dominación imperial", dice la convocatoria.

La I Cumbre de las Américas tuvo lugar en Miami (EE.UU.), en 1994, organizada por el entonces presidente Bill Clinton, en la que una de las iniciativas más importantes que surgieron fue el acuerdo para trabajar en la creación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que integraría a todos los países del continente —excepto Cuba—.

La idea se fue madurando, pero en la IV Cumbre, celebrada en Mar del Plata (Argentina), en 2005, en la declaración final del foro, se dejó en evidencia "las dificultades que ha tenido el proceso de negociaciones" del ALCA, que finalmente fracasó. De ese encuentro se recuerda la reunión de algunos mandatarios con la Cumbre de los Pueblos, en el que el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, gritó: "ALCA, ALCA, al carajo… ¿Quién enterró al ALCA? Los pueblos de América enterramos al ALCA, hoy, aquí en Mar del Plata".

En la V Cumbre, celebrada en 2009 en Puerto España (Trinidad y Tobago), Chávez obsequió al entonces presidente de EE.UU., Barack Obama, el libro 'Las venas abiertas de América Latina', del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Tras ese gesto, el texto se convirtió en un bestseller en sus versiones en español e inglés.

En la VI Cumbre, realizada en 2012 en Cartagena (Colombia), lo más destacado fue el escándalo que protagonizaron agentes del Servicio Secreto estadounidense —los que debían cuidar a Obama— con prostitutas. Los oficiales acudieron a clubes nocturnos y llevaron a las mujeres a sus habitaciones de hotel.

En 2015, Cuba participó por primera vez de una Cumbre de las Américas, luego de la presión de varios países de la región para que esto sucediera. Ocurrió una de las reconciliaciones más esperadas en el continente, el saludo entre los presidentes Obama y Raúl Castro.

VÍDEO DESTACADO: Trump tampoco estará en la Cumbre de las Américas