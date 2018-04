Jaque mate al hartazgo: un joven ajedrecista patea el tablero para mejorar Cancún

Cancún es la puerta al mundo maya. Es uno de los destinos preferidos para quienes buscan un descanso en medio de un paraíso y un ambiente cosmopolita , es el principal generador de divisas por turismo de la República Mexicana, y que duda cabe, destino favorito de Españoles.

Que duda cabe que las noticias de eventos desafortunados, delincuencia y guerra entre carteles de la droga, han mermado la imagen de esta zona del mundo, que a pesar de todo, sigue con una ocupación hotelera abrumadora, desarrollo urbanístico imparable y con excelentes prestadores de servicios turísticos.

Las elecciones para la presidencia Municipal de esta ciudad, presentan perfiles interesantísimos, producto del hartazgo de los oriundos por el bipartidismo predominante por años y años.

Issac Janix Alanis, un ciudadano ha tomado la decisión de incorporarse a la boleta electoral y su perfil, sencillez y capacidad estratégica, sorprende a propios y extraños.

K.- ¿ Cuál es el papel del ajedrez en tu vida?

Crecí con el ajedrez y de una u otra forma ha ayudado mucho al desarrollo perse del juego sino me ayudo mucho en el desarrollo de mi niñez , mi juventud y ahora como empresario y ahora en esta nueva encomienda que es la política.

Aplicamos mucho lo que se aprende en juego -ciencia en la vida diaria cuando lo practicas de manera profesional como tuve yo la oportunidad.

K.- ¿Cómo aplicas la estrategia a la política?

Es importante que se valoren los esquemas cuando uno juega ajedrez , los resultados mas allá de las movidas, de las jugadas, de los posibles respuestas, es el valor que se le da a cierto esquema después de algunos movimientos. En la política podríamos decir que es importante valorar para la sociedad que es lo que debería ir primero, que en lo que deberíamos concentrarnos para decidir :es prioridad y en ese sentido, nos está ayudando mucho que hayamos aprendido ajedrez para este nuevo proyecto en el cual me siento muy feliz y en mi medio.

K.- ¿Cómo cambió el ajedrez tu niñez?

A los cuatro años me enseña mi papa a mover las piezas con la mejor técnica que se puede aplicar, en la que yo quería ir a jugar cuando yo le veía y el no me permitía, me decía "esto no es para ti", entonces es cuando uno más quiere.

Esa forma de enseñarles a los hijos a que si realmente logren hacer lo que uno quiere porque cuando los invitas a participar en lo que a ti te gusta generalmente el NO de los niños de 3 a 5 años es normal , pero cuando lo haces al revés si invita a que juegues ajedrez en cualquier disciplina.

Sin embargo cuando yo tengo la oportunidad de jugar a los cuatro años y me lleva a ser un jugador profesional ya a los once años lo ves de otra forma deja de ser un juego, deja de ser un pasatiempo, tienes que estudiar el ajedrez yo dedicaba de cinco a siete horas diarias estudiando y ya lo tomas de otra forma porque te enfrentas a otras personas que tampoco lo toman como una recreación , sino como un estilo de vida.

Uno entonces se da cuenta que el dedicarte a tan corta edad a una disciplina tan absorbente, se deja de ser niño ya que no vas a reuniones a las que tus amigos lo hacen o a partir de los diecisiete años no vas a las discotecas, sino que se tiene que seguir desarrollando lo que a uno mas le gusta y apasiona y es entonces cuando la vida se e de una forma disciplinada.

K.- ¿El ajedrez aplicado a la toma de decisiones?

Se piensa muy bien antes de tomar una decisión, tal como en el ajedrez lo piensas antes de mover una pieza. Y en ese sentido yo creo que es muy importante que el ajedrez ,hemos trabajado intensamente para que el ajedrez se incluya mínimo una hora por semana en EL currículo de los estudiantes desde nivel básico. Tuve la oportunidad de dar clases de ajedrez en una escuela privada desde pre escolar hasta preparatoria, en ese esquema, una hora por semana y nos dio la oportunidad el Instituto Leonardo Da Vinci y ayudo mucho a los jóvenes en el desarrollo de sus capacidades y habilidades en cualquier otro quehacer aunque no fuera ajedrez.

K.- ¿Cómo plantear la lucha contra la corrupción y el narcotráfico?

Tenemos que trabajar muy fuerte en dos vertientes: Una, que las decisiones que se vayan a tomar presenten soluciones sustentables a largo plazo y otra de acción inmediata, para disminuir esos niveles de delincuencia que tenemos porque ambas estrategias tienen que ver mucho con el Cancún de hoy, yo aquí nací hace 36 años y el desarrollo que ha tenido nuestra ciudad es como un caballo desbocado, cada quien va para su lado, añadimos que es un lugar multicultural, vienen personas de todos lados de la república y del extranjero y por tanto resulta complicado elaborar un esquema social donde todos vayamos de la mano.

En el tema de la seguridad la solución sustentable sensata, requiere detener el reclutamiento que realizan los "malos" con nuestros jóvenes y para lograrlo hay que darles opciones que les haga sentir parte de la sociedad, de incluirlos en la sociedad de forma positiva, mediante el deporte, la cultura, el arte, algo que a ellos ,los llamado millenials les llame la atención. No podemos perder de vista este objetivo y por supuesto que va a tardar dos o tres años, pero es lo que va a marcar la diferencia.

La otra vertiente consiste en la dignificación de la policía, no podemos tener a nuestros policías como están ahora, olvidados! Porque así están. Un policía que percibe seis mil pesos al mes y muchas veces ni siquiera llega a eso, que le hacen descuentos, pues llega absolutamente desmotivado su casa luego de una jornada de doce horas de trabajo y que no hay para poder proveer a su familia, - no hay que olvidar que son seres humanos que también tienen familia- y si no te encargas de tenerlos motivados , sucede lo que está pasando hoy por hoy.

K.- ¿Hay que negociar con los carteles?

No, no comparto la idea de negociar con los carteles. Al negociar te conviertes en cómplice. No se erradica la delincuencia, porque ningún país del mundo cuenta con un cero por ciento de delincuencia, sin embargo si tenemos que controlar que no crezcan esas estadísticas de delincuencia ya que Cancún siendo un destino turístico cinco estrellas, no puede tener una ciudad de una estrella y se debe trabajar puntualmente con las autoridades, con los tres niveles de gobierno y municipio, en prevención sobre todo, y en ese sentido las dos vertientes que comenté son viables siempre y cuando llegue el recurso a donde debe llegar.

K. ¿Cómo mejorar la movilidad en Cancún?

Es un tema que a todos los cancunenses nos pone muy tristes porque no habíamos vivido esto. Es terrible que el transporte público esta totalmente desorganizado, la forma en que construyen los complejos residenciales o las nuevas calles, evocan los años 70 sin una visión a largo plazo: parece un mero negocio entre la constructora y el municipio en donde se construye por construir y de alguna forma tenemos que tomar decisiones con visión de futuro. Está claro que el desarrollo y el crecimiento deben continuar. Cancún seguirá creciendo y las decisiones deben marcar diferencia entre la Zona Hotelera y la Ciudad . La Zona Hotelera presenta congestión particularmente en el área de discotecas en donde a veces tardas mas de una hora para poder circular libremente. Tenemos que pensar en implementar medidas que han funcionado en otras ciudades con amplio desarrollo: un ejemplo son los puentes peatonales .

K.-¿No hay planificación urbana en Cancún ni un sistema pluvial apropiado?

El problema es complejo y no será una sola persona quien lo resuelva. Aquí debemos hacer un llamado a todos los sectores sociales porque se trata de gobernar entre todos. Eso significa que ciudadanos y gobierno trabajarán juntos. Nos falta esa fuerza, ese ingrediente de unión para lograr hacer de Cancún, una ciudad con proyección de futuro. Esta parte del mundo, tiene un enorme potencial, pero las viejas escuelas, las viejas manías, la corrupción, no han permitido que esto suceda.

Gente de mi edad, están construyendo grandes y sustentables desarrollos con otra visión, otra perspectiva. Estamos en plena revolución 4.0 y es necesario que el cambio generacional se de en Cancún, el relevo es necesario porque podemos hacerlo.

K.- ¿Cambios estructurales?

Se requieren perfiles adecuados para cada una de las divisiones y secretarías ya que eso es lo que no existe actualmente porque se han tenido que que cumplir favores que se hacen durante campaña o favores que se hacen con el compromiso de gobernar y eso es terrible. En el momento en que se tenga a un director de Obras Públicas que sepa del tema, no el amigo o el primo o el hijo del empresario, o que podamos tener alguien en Fiscalización etc., tendremos la opción de llevar a la tranquilidad con que contábamos anteriormente y aunque no va a dejar de inundarse en un caso extremo dado el emplazamiento geográfico de la Ciudad, sin embargo podremos lograr un repunte positivo en los niveles sociales.

K.- ¿Millenials independientes para modernizar Cancún?

Hace dos años, el 48% de la población votó para Presidente Municipal en Benito Juárez de los cuales el 32% pertenecían a estructuras electorales o partidistas, es decir solo el 16% fue un voto razonado o sin compromiso. Es terrible porque entonces esta siendo una partidocracia muy clara que no nos permite a nosotros los ciudadanos simples que no simpatizamos o militamos con a ningún partido, que nuestra voluntad sea escuchada. En ese sentido los millenials , son mayoría en este lugar y tenemos que hacerlos participar, no solo por ser mayoría sino porque tienen ideas más frescas con mucha mas capacidad de resolución de problemas que nos aquejan y el Gobierno ha ido llevándolos a una zona de total apatía porque no les convienen que puedan afectar a sus estructuras. Es un circulo muy complicado y a nosotros nos interesa todo lo contrario, hacerlos partícipes , sea a través de sus pantallas, redes sociales, etc. Nos interesa contar con los millenials y trabajaremos para integrarlos en nuestro proyecto.

TURISMO, FORMACION UNIVERSITARIA Y EMPRESA PRIVADA

Hay contradicciones severas. No podemos depender solamente de la persona con muchos años de experiencia en Cancún y si bien es cierto que que conoce el tema de turismo , a los 50 o 55 años, no se tiene la misma energía que cuando comenzó, así que hay que dar oportunidad a los jóvenes.

Lamentablemente, cuando estos van a pedir trabajo a empresas, les exigen dos años de experiencia y esto es absurdo. Tenemos que ofrecerles a los jóvenes esa oportunidad de poder trabajar mientras estudian, para adquirir experiencia y de que participen en la empresa privada.

Es importante el trabajo de las Universidades con el Gobierno porque de ahí sale el recurso humano que mas va a ayudar a darle la cara que necesitamos darle al mundo desde nuestros hoteles, desde nuestras playas, y es muy importante que se trabaje en ese sentido . Nuestra generación es cibernética, usamos pantallas, negociamos diferente, compramos diferente y socializamos de otra forma que cambia todos los esquemas existentes. Es necesario aplicar un ciclo Demming de calidad adaptado a la Revoulción Industrial 4.0

PLAN DE APOYO UNIVERSIDADES

En la oportunidad que tuve en el mes de enero de visitar varias universidades nos dimos cuenta, que el 65% de los jóvenes se pagan su universidad, esto de una u otra forma va cambiando el escenario de cómo era antes. Ahora las personas que están ahora estudiando una carrera es por vocación y no es por obligación. Por supuesto que desean ser partícipes y nosotros no les damos esa oportunidad, ni herramientas para ello. Ahí tienes la disonancia, solicitamos gente con experiencia y cuando se presentan recién egresados, nadie los acepta.

Contamos con un 40% de crecimiento en cuanto a Universidades, pero pareciera este crecimiento un mero negocio para vender títulos. Incluso el nuevo sistema de educación abierta o asistencia en fines de semana, se presta a muchísima corrupción en ese tema.

Para ser una buena ciudad, es necesario que todos participemos, no podemos dejar esas decisiones importantes a grupos que ni siquiera nos hacen partícipes. Eso es lo que nos ha afectado como país. La participación es lo que hace la diferencia, así que la apatía y el sentimiento de derrota anticipada no genera el cambio hay que ejercer nuestro derecho al voto porque de otra forma, los partidos de siempre ya ganaron.