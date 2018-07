El Tribunal Federal de Brasil decide mantener al expresidente Lula en prisión

El presidente del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4), Carlos Eduardo Thompson Flores, ha decidido finalmente mantener al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en prisión, después de que un juez ordenara su excarcelación, según ha informado la agencia de noticias EBC.

La decisión de Flores llega después de que el juez del TRF-4 Rogério Fraveto reiterara su orden de liberación del exmandatario y diera un plazo de una hora a petición de la Fiscalía.

Antes, el juez instructor del caso de corrupción ‘Lava Jato', João Pedro Gebran Neto, ha suspendido la orden de excarcelación del expresidente dictada por Favreto.

El juez instructor ha argumentado que no existen causas que justifiquen la decisión de liberar al expresidente y se reivindica como "juez natural para este proceso". "Determino que la autoridad competente y la Policía Federal de Paraná se abstengan de practicar cualquier acto que modifique la decisión colegiada", subraya.

Por su parte, Favreto argumenta que "no hay subordinación a otro colega que no pertenezca a una instancia judicial superior" por lo que pide "respeto a la convivencia armoniosa de las discrepancias de interpretación y fundamento de las decisiones puesto que no estamos en un régimen político ni judicial de excepción".

Además, Favreto ha sugerido que Sergio Moro, el juez federal que condenó a Lula, debería ser investigado por el Consejo Nacional de Justicia por una "posible falta funcional". "Se remite copia de la manifestación del magistrado de la 13ª Sección Federal de Curitiba (Moro) para poner en conocimiento de la Auditoría de ese Tribunal y del Consejo Nacional de Justicia por una posible falta funcional", señala el juez.