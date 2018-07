Beatriz Becerra: "Incompetentes, estúpidos, corruptos y criminales, esto es lo que son la banda que hoy gobierna Venezuela"

Beatriz Becerra, la vicepresidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, volvió a disparar contra el régimen de Nicolás Maduro, al calificar a los miembros de su gobierno como "incompetentes, estúpidos, corruptos y criminales".

La funcionaria europea, de origen español, estalló en las redes sociales contra la dictadura venezolana a raíz de la proyección del Fondo Monetario Internacional (FMI) que estima una inflación de 1.000.000% para fin de año en el país caribeño.

"La degeneración sucede cada día, cada minuto. El dinero ya no vale nada, los precios no significan nada, el PIB se desmorona, ¿Les suena muy abstracto todo esto? A ver si así se entiende mejor: con el salario mínimo mensual no se puede comprar una lata de atún".

Incompetentes, estúpidos, corruptos y criminales. Esto es lo que son la banda que hoy gobierna #Venezuela. Lean esta noticia y verán lo que es destruir un país.https://t.co/u58Jf0E2RL — Beatriz Becerra (@beatrizbecerrab) 24 de julio de 2018

Además, tildó a Maduro de dictador y aseguró que no cumple con sus labores presidenciales debido a la crisis inflacionaria.

"Una conspiración, sí, pero de ellos mismos, de su corrupción y su estupidez, una conspiración para mantener al pueblo en la miseria.

En su actualización de las previsiones económicas para América Latina, el FMI advirtió que el derrumbe de ese país puede acrecentar los efectos colaterales en los vecinos que ya están acogiendo un fuerte flujo de emigrantes venezolanos.

"Proyectamos un estallido de la inflación hasta 1.000.000% para el fin de 2018, para indicar que la situación en Venezuela es similar a la de Alemania en 1923 o Zimbabue a fines de la década de 2000″, señaló el economista jefe del FMI para América Latina, Alejandro Werner.

"El colapso en la actividad económica, la hiperinflación y el creciente deterioro en el suministro de servicios públicos (salud, electricidad, agua, transporte y seguridad) así como la falta de alimentos y precios subsidiados generaron grandes flujos migratorios cuyos efectos tenderán a intensificarse en los países vecinos".

Según los estimados del FMI, en 2016 la economía del gigante petrolero sudamericano se contrajo 16,5%, y el año pasado lo hizo con un 14%.

De confirmarse la proyección de -18% este año, el país acumularía una recesión superior a 45% en tres años.

El FMI también revisó a la baja su previsión del crecimiento para América Latina, de 2% a 1,6%, con relación a las proyecciones que la entidad crediticia había divulgado en abril de este año.