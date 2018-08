La televisión del dictador Maduro difunde en toda Latinoamérica un documental en apoyo del independentismo catalán

La cadena de televisión chavista Telesur ha emitido un reportaje en apoyo del separatismo catalán y en el que asegura que no hubo violencia independentista durante el 1-O y en los meses siguientes al golpe de Estado.

El documental, de 26 minutos y con el título ‘Relato de lo inexistente’, explica cómo supuestamente España ha creado un relato “falso” (como el del asalto a los coches de la Guardia Civil el 20 de septiembre) para poder “reprimir” el proceso separatista.

El reportaje de la TV de Venezuela, que puede verse en toda América, acusa “al aparato mediático del Estado español” de atizar el discurso de la violencia y a los partidos políticos de abonarse “rápidamente” para lograr normalizar un “relato inexistente”.

El vídeo repasa cronológicamente y en un tono propagandista lo sucedido en el último año, desde los meses previos al referéndum ilegal hasta la actualidad, según recoge Nacho Doral en okdiario.

En él se niega que el 1-O hubiese violencia independentista, que asegura sólo existió en la “represión policial”. También se rechaza que se produjeran actos violentos en el asedio a la Consejería de Economía (el reportaje trata de desacreditar el auto del juez Pablo Llarena en el que detalla el ataque a los coches de la Guardia Civil o el asedio vivido en la Consejería de Economía, en el que equipara lo sucedido el 20 de septiembre con una toma de rehenes) e incluso se asegura que dos de los líderes golpistas, los ‘Jordis’, intentaron disolver la concentración.

Un invento “del Estado”

El documental muestra las cargas policiales mientras se oye la voz de la ex vicepresidenta del gobierno español Soraya Sáenz de Santamaría elogiando la labor “profesional y proporcionada” de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Una voz en off explica que “a pesar de la represión, más de dos millones de ciudadanos votaron a favor de la libertad”, en lo que fue “un revés al Estado”. También incluye críticas a la labor de los jueces y al Gobierno español, y reproduce el momento en que el expresidente Mariano Rajoy declaró que no hubo referéndum y que se trató de “una mera escenificación”.

El reportaje explica que el relato de la violencia fue desmontado por la Justicia alemana y la belga y, que ante este revés, España apretó aún más el acelerador encontrando en los llamados ‘Comités de Defensa de la República’ (CDR) , los culpables de la “fractura social en Cataluña”

La Guardia Civil y su "provocación"



El vídeo recoge declaraciones del desaparecido Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, denunciando los actos violentos de los separatistas, al igual que de algunos periodistas y políticos entrevistados en televisión que reseñan lo ocurrido y defienden la intervención de la Justicia. Son intervenciones de archivo y muy breves, en contra del tiempo que concede a los numerosos entrevistados, todos ellos a favor de la tesis que establece el reportaje: que no hubo violencia independentista y que todo fue un invento “del Estado”.

Entre los intervinientes, y junto al abogado de Carles Puigdemont u otro letrado que ha difundido anteriormente en la TV chavista que “la represión policial el 1-O fue considerable”, aparecen una socióloga y un profesor de la UB favorables al intento de secesión.

Con todo, destacan periodistas de medios subvencionados por la Generalitat de Cataluña como Ara (Esther Vera, directora, o el fotoperiodista Jordi Borràs), que incluso llegan a afirmar que los coches de la Guardia Civil que fueron asaltados “estaban abiertos y cargados de armas” y plantean “si fue una provocación”.