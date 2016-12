Asesinado a tiros el embajador ruso en Turquía, Andrei Karlov, al grito de "no olvidéis Alepo"

El embajador ruso en Turquía, Andrei Karlov, ha fallecido este lunes 19 de diciembre de 2016 tras ser tiroteado a quemarropa por un fanático, mientras inauguraba una exposición en Ankara, según ha informado la agencia rusa RIA Novosti.

Los medios turcos y el Ministerio de Exteriores ruso ya habían adelantado que el embajador había resultado herido de gravedad.

El asesino, que fue abatido por agentes turcos tras el atentado, nació en 1994 en la ciudad de Soke, en la provincia de Aydin, en la parte occidental del país.

El homicida, identificado como Mevlüt Mert Altintas, se graduó de la escuela de policía de Esmirna (oeste del país) en 2014, agregó el diario Yeni Safak, cercano al Gobierno islamista de Turquía.

