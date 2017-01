Gunung Kemukus: La remota montaña a la que los indonesios acuden a tener relaciones sexuales con desconocidos

Gunung Kemukus es una montaña en Java a la que cada 35 días acuden musulmanes de toda Indonesia para participar en un ritual.

La cita es en una fecha auspiciosa de acuerdo al ciclo Wetonan, que superpone los cinco días del antiguo calendario javanés con los siete días del moderno (7x5=35).

Cuando la tiniebla empieza a envolver el misterioso lugar, prenden velas y se sientan sobre esteras alrededor de los sagrados árboles dewadaru y las retorcidas raíces de enormes higueras.

En la mágica montaña hay una tumba que se dice que guarda los restos de un legendario príncipe y su amante.



Adulterio por fortuna

Hay muchas versiones de la historia, que data del siglo XVI, y cuenta que un día, cuando estaban en medio del coito, fueron sorprendidos, asesinados y enterrados en la cima de la montaña.

Los peregrinos creen que si cometen adulterio en este lugar "será bendecidos con buena fortuna", explica Soeparno, quien ha estudiado el ritual durante 30 años.

Es por eso que Gunung Kemukus es también conocida como "La montaña del sexo".

Las reglas del juego

El ritual empieza con oraciones y ofrendas de flores en la tumba de Pangeran Samodro y Ontrowulan.

En algún momento, los peregrinos deben bañarse en una de las dos quebradas sagradas de la montaña.

Luego, tienen que encontrar a un extraño y tener relaciones sexuales con él.

"Para llenarse de bendiciones y dinero, hay que acostarse con alguien que no sea tu esposo o esposa. Tiene que ser alguien que no conozcan", explica Soeparno.

Comida y techo

En las noches más concurridas pueden llegar hasta 8.000 peregrinos que, tras subir las empinadas escaleras, se congregan en la cima y se observan.

Además del santuario, hay un puesto de comida, donde puedes conseguir té, maní, fideos... y alquilar uno de los dos pequeños cuartos que la dueña tiene en la parte de atrás.

En secreto

Adentro del santuario, Pak Slamat está leyendo el Corán. Cuando termina empieza a buscar una amante.

"Aquí hay muchos hombres de negocios que te dicen que funciona, que antes su negocio no estaba rindiendo y después sí. Debe ser controlado por Alá. No hay otro más que Alá", afirma.

"A mí me entusiasma. Si veo a una mujer que me parezca apta, me acerco a ella. A mí me importa el corazón, no sólo la apariencia. Primero vez lo que hay afuera, luego lo de adentro. Debido a que lo hacemos por negocios, nuestra motivación interna debe ser la misma", declara.