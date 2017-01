La ciudad en la que todos los hombre son 'chulos': tienen 3 novias y no trabajan

Podemos entender que existen un gran número de ciudades donde hay más mujeres que hombres, pero que en una de ellas, los varones tengan tres y más novias y que éstos no trabajen porque ya lo hacen ellas, es un poco difícil de creer en pleno siglo XXI.

Esto es lo que ocurre en la localidad de Dongguan, una ciudad situada al sur de China y que es conocida popularmente como la Ciudad del pecado por el enorme comercio sexual que se gestaba en ella de manera clandestina.

Y es que en esta ciudad, antes de que los hombres dejaran de trabajar, casi todas las mujeres se ganaban la vida por medio de la prostitución. Esto se acabó en febrero de 2014, cuando el Gobierno puso en marcha una campaña para acabar con la prostitución.

Cerraron más de 2000 hoteles, saunas y clínicas de masaje donde policías corruptos y altos cargos del gobierno y funcionarios arreglaban encuentros sexuales entre turistas y ciudadanos locales con mujeres chinas, japonesas, coreanas y rusas.

Tres años después, el turismo ha bajado de manera significativa en la ciudad y solo quedan los requicios de estos lugares donde la prostitución ahora brilla por su ausencia.

¿La consecuencia? Que estas mujeres que ejercían la prostitución han pasado a ocupar puestos en fábricas y comercios de la ciudad. Esta migración laboral masiva hizo que para los hombres fuera más complicado encontrar un trabajo. Además, en Dongguan, por cada 100 mujeres hay 80 hombres.

Lo curioso es que muchas de estas mujeres responden económicamente a las necesidades de su familia o pareja, pero es que además, en Dongguan es bastante habitual encontrarse con hombres que mantienen una relación estable con varias mujeres a la vez. En declaraciones a la revista News, Li Bin, director de una fábrica de la ciudad afirmó que: "Tengo tres novias y todas ellas se conocen entre sí. Muchos de mis amigos tienen también más de dos novias. Aquí es algo normal, tener solo una novia es, incluso, vergonzoso".

Entendemos que el hecho de que las mujeres hayan pasado de prostituirse a tener 'libertad' no ha sido suficiente para valorarse como personas y por ello se sienten inferiores a los hombres. La mayoría de varones no trabaja y se han acostumbrado a tener tres mujeres que los mantengan económicamente. Otro ciudadano de Dongguan afirma en una entrevista a Mail Online que "hay jóvenes y niñas hermosas que trabajan en fábricas por todas partes, son simples y fáciles de conseguir, así que ¿por qué no tener varias?". Sin duda se trata de un fenómeno digno de estudio.