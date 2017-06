Los 10 mandamientos de un campo de concentración en Corea del Norte

8. No mezclarse entre sexos por razones personales más allá del trabajo

Si existiera contacto físico sin aprobación previa, se disparará de inmediato contra quienes lo cometan.

Más allá del trabajo no debe existir conversaciones entre los sexos sin aprobación previa.

Se prohibe ir a baños designados para miembros del sexo opuesto sin aprobación previa.

Sin razón particular, los miembros de sexos opuestos no pueden tomarse de la mano ni dormir uno al lado del otro.

Los prisioneros no pueden visitar los dormitorios de sexo opuesto sin aprobación previa.