La periodista que volvió al espanto comunista de Corea del Norte: "La vida en Corea del Sur era un infierno"

Lim Ji-hyun huyó del espanto comunista de Corea del Norte al 'paraiso' capitalista de Corea del Sur en 2014, pero decidió volver a su país natal este junio de 2017, asegurando que la vida en el sur de la península "era un infierno".

La mujer relató en una entrevista, publicada en el canal norcoreano de YouTube Uriminzokkiri, que en Corea del Sur la engañaron con "fantasías" y promesas de que iba a comer bien y ganar mucho dinero.

"No era el lugar que me imaginaba. Fui a todas partes intentando encontrar un sitio donde ganar dinero. He trabajado en bares, pero nada salía bien".