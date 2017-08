¿Sabes cómo funciona el negocio del sexo en Tailandia?

Que el despliegue militar de EEUU durante la guerra de Vietnam convirtió en una industria próspera el comercio del sexo en Tailandia es algo en lo que coinciden los expertos, que apuntan que la práctica tiene, no obstante, un componente cultural.

La economista Lean Lim Lin cifró en un mínimo de 22.000 millones de dólares al año -esto es, cerca del 5,5 % del Producto Interior Bruto (PIB) local, conforme a los últimos datos del Banco Mundial-, el dinero que genera un negocio del que existen pruebas documentales desde hace al menos cuatro siglos.

El antropólogo y documentalista David A.Feingold, con más de cuatro décadas de experiencia en el Sudeste Asiático -donde de 1997 a 2012 fue encargado de proyectos de la UNESCO sobre el Tráfico de Personas-, remonta al siglo XVI los primeros testimonios.

Feingold sitúa en ese siglo relatos escritos de la costumbre, extendida entre los extranjeros, de contratar a "mujeres temporales" durante su estancia en este país, en el que viajeros occidentales hablaban ya entonces de "barrios de prostitutas" en Ayutthaya.

Según esas descripciones históricas, en ese reino, al norte de Bangkok y que perduró hasta la segunda mitad del siglo XVIII, el ejercicio de la prostitución estaba controlado por el Estado, que lo gravaba con impuestos y lo utilizaba como fuente de financiación.

Una cultura del sexo

Feingold admitió que es difícil establecer con certeza el origen de la manera local de entender el comercio del sexo. "El budismo es tradicionalmente tolerante pero quizá eso no lo explique todo, hay un componente cultural", comentó el especialista norteamericano, que dirige desde Bangkok el Instituto de Investigación Ophidian, centrado en estudios antropológicos.

"La sociedad tailandesa es conservadora pero mientras no se hable de las cosas es como si no existieran. La prostitución es ahora ilegal, así que no se habla de ella, y es como si no existiera".

"Hay que definir, además, lo que es prostitución, que puede tener significados diferentes en Occidente y en Oriente".

"La mayoría de las trabajadoras del sexo de Bangkok no se consideran prostitutas mientras tengan libertad para elegir con quien mantienen relaciones sexuales. Solo se consideran prostitutas las que están obligadas a mantenerlas con quien no quieren".