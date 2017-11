¿Cómo puede Donald Trump tuitear desde China si allí Twitter está bloqueado?

Después de que la cuenta de Twitter del presidente estadounidense, Donald Trump, fuera desactivada brevemente la semana pasada por un exempleado de la red social, muchos se preguntaron si habría un período de silencio similar esta semana.

Y es que Trump estuvo de gira por China, un país conocido por sus restricciones a internet bloqueando el acceso a muchos sitios web y aplicaciones extranjeros, incluido Twitter, según recoge BBC Mundo.

Pero el presidente mantuvo activa su cuenta de Twitter en el país asiático.

Agradeció a sus anfitriones por su hospitalidad, lanzó una advertencia a Corea del Norte e incluso cambió su imagen de encabezado de Twitter con una foto suya junto al presidente chino Xi Jinping y a las dos primeras damas, rodeados de docenas de artistas chinos.

Looking forward to a full day of meetings with President Xi and our delegations tomorrow. THANK YOU for the beautiful welcome China! @FLOTUS Melania and I will never forget it! pic.twitter.com/sQoUWIGAiQ